Особую роль в данном процессе играет Фонд Гейдара Алиева, активно содействующий углублению гуманитарных отношений с Вьетнамом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал в интервью Вьетнамскому информационному агентству (VNA).

Глава государства подчеркнул, что деятельность Фонда охватывает широкий спектр направлений: от реализации инфраструктурных инициатив, включая строительство начальной школы в провинции Хазянг, до поддержки различных учебных программ.