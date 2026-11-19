https://news.day.az/officialchronicle/1875557.html Президент Ильхам Алиев: Фонд Гейдара Алиева активно содействует углублению гуманитарных отношений с Вьетнамом Особую роль в данном процессе играет Фонд Гейдара Алиева, активно содействующий углублению гуманитарных отношений с Вьетнамом. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал в интервью Вьетнамскому информационному агентству (VNA).
Президент Ильхам Алиев: Фонд Гейдара Алиева активно содействует углублению гуманитарных отношений с Вьетнамом
Особую роль в данном процессе играет Фонд Гейдара Алиева, активно содействующий углублению гуманитарных отношений с Вьетнамом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал в интервью Вьетнамскому информационному агентству (VNA).
Глава государства подчеркнул, что деятельность Фонда охватывает широкий спектр направлений: от реализации инфраструктурных инициатив, включая строительство начальной школы в провинции Хазянг, до поддержки различных учебных программ.
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