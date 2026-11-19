https://news.day.az/officialchronicle/1875553.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-вьетнамские торгово-экономические отношения развиваются поступательно Азербайджано-вьетнамские торгово-экономические отношения развиваются поступательно. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал в интервью Вьетнамскому информационному агентству (VNA).
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-вьетнамские торгово-экономические отношения развиваются поступательно
Азербайджано-вьетнамские торгово-экономические отношения развиваются поступательно.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал в интервью Вьетнамскому информационному агентству (VNA).
Подчеркнув, что по итогам 2025 года объем товарооборота между двумя странами составил более 150 миллионов долларов США, глава нашего государства отметил: "Вместе с тем этот показатель пока не отражает реальных возможностей: обе стороны обладают большим потенциалом для существенного роста взаимной торговли".
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