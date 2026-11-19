Польша попросила США обучить своих пилотов применению ядерных бомб. Об этом пишет WP Wiadomosci, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Варшава подала заявку на участие в программе Североатлантического альянса по совместному использованию ядерного оружия. Отмечается, что если она будет одобрена, польские пилоты истребителей F-35 смогут пройти подготовку по применению американских ядерных авиабомб.

По данным издания, Соединенные Штаты уже рассматривают заявку, а переговоры продвигаются.