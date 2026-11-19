https://news.day.az/world/1875568.html Европейская страна попросила США обучить пилотов применению ядерных бомб Польша попросила США обучить своих пилотов применению ядерных бомб. Об этом пишет WP Wiadomosci, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Варшава подала заявку на участие в программе Североатлантического альянса по совместному использованию ядерного оружия.
Европейская страна попросила США обучить пилотов применению ядерных бомб
Польша попросила США обучить своих пилотов применению ядерных бомб. Об этом пишет WP Wiadomosci, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Варшава подала заявку на участие в программе Североатлантического альянса по совместному использованию ядерного оружия. Отмечается, что если она будет одобрена, польские пилоты истребителей F-35 смогут пройти подготовку по применению американских ядерных авиабомб.
По данным издания, Соединенные Штаты уже рассматривают заявку, а переговоры продвигаются.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре