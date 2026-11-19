Нападающий сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели включен в символическую команду группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 по версии статистического портала WhoScored.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский футболист получил среднюю оценку 7,84 балла. При составлении символической сборной учитывались показатели игроков всех четырех дивизионов турнира.

Самую высокую оценку среди попавших в команду получил Гарри Кейн (7,88). За ним расположились Кевин Де Брюйне (7,87) и Махир Эмрели (7,84).

В символическую сборную также вошли Ламин Ямаль (7,83), Джуд Беллингем (7,82), Майкл Олисе (7,80), Льюис Холл (7,74), Сенне Ламменс (7,66), Эльсеид Хюсай (7,65), Дара О'Ши (7,44) и Максим Паскотси (7,42).

Эмрели также поделился своим достижением в социальных сетях.