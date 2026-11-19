bp занимается выделением земельного участка для проекта на месторождении "Карабах"
bp занимается выделением земельного участка для проекта на месторождении "Карабах".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил вице-президент bp по региону Каспийского моря, Центральной Азии и Турции Бахтияр Асланбейли.
По его словам, применение технологии Bundle направлено на сокращение затрат при освоении месторождения "Карабах", запасы которого значительно меньше, чем на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).
"Для того чтобы добыча меньших объемов нефти оставалась коммерчески привлекательной, необходимо снижать затраты. Для этого мы применяем новую технологию - Bundle.
Технология предусматривает предварительную сборку на суше семикилометровых секций трубопроводной системы. Внутри основной конструкции будут размещены отдельные нефтяной и газовый трубопроводы, а также электрические кабели. После сборки секции будут транспортироваться и протягиваться в морскую часть проекта", - сказал вице-президент.
По его словам, такой подход позволит избежать необходимости выполнять сварочные и монтажные работы непосредственно в море, что приведет к сокращению расходов.
"В настоящее время на участке Бяндован проводятся работы по получению необходимых разрешений, выделению земельного участка, прокладке дорог и подготовке территории.
Подготовительный этап продолжается, а строительство самой площадки рассматривается начать в следующем году.
Он добавил, что параллельно прорабатываются и другие технические аспекты освоения месторождения, в том числе способы бурения и выбор инфраструктуры для добычи - платформы или другой конструкции.
По словам вице-президента bp, окончательное инвестиционное решение (Final Investment Decision, FID) будет принято после завершения необходимых расчетов и подготовки обоих направлений проекта.
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