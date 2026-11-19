bp занимается выделением земельного участка для проекта на месторождении "Карабах".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил вице-президент bp по региону Каспийского моря, Центральной Азии и Турции Бахтияр Асланбейли.

По его словам, применение технологии Bundle направлено на сокращение затрат при освоении месторождения "Карабах", запасы которого значительно меньше, чем на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

"Для того чтобы добыча меньших объемов нефти оставалась коммерчески привлекательной, необходимо снижать затраты. Для этого мы применяем новую технологию - Bundle.

Технология предусматривает предварительную сборку на суше семикилометровых секций трубопроводной системы. Внутри основной конструкции будут размещены отдельные нефтяной и газовый трубопроводы, а также электрические кабели. После сборки секции будут транспортироваться и протягиваться в морскую часть проекта", - сказал вице-президент.

По его словам, такой подход позволит избежать необходимости выполнять сварочные и монтажные работы непосредственно в море, что приведет к сокращению расходов.

"В настоящее время на участке Бяндован проводятся работы по получению необходимых разрешений, выделению земельного участка, прокладке дорог и подготовке территории.

Подготовительный этап продолжается, а строительство самой площадки рассматривается начать в следующем году.

Он добавил, что параллельно прорабатываются и другие технические аспекты освоения месторождения, в том числе способы бурения и выбор инфраструктуры для добычи - платформы или другой конструкции.

По словам вице-президента bp, окончательное инвестиционное решение (Final Investment Decision, FID) будет принято после завершения необходимых расчетов и подготовки обоих направлений проекта.