https://news.day.az/azerinews/1875574.html Müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı qərar Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki incəsənət məktəb və mərkəzlərinə müəllimlərin işə qəbulu üzrə vakant yer seçimi mərhələsinə start verilib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, seçim 19-23 noyabr 2026-cı il tarixlərində baş tutacaq.
Müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı qərar
Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki incəsənət məktəb və mərkəzlərinə müəllimlərin işə qəbulu üzrə vakant yer seçimi mərhələsinə start verilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, seçim 19-23 noyabr 2026-cı il tarixlərində baş tutacaq.
Belə ki, seçim mərhələsindən keçmək istəyən şəxslər Elm və Təhsil Nazirliyinin portalını izləyə bilərlər.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре