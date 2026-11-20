На криптовалютном рынке сохраняется нисходящая динамика. За последние сутки биткоин потерял 2,54% стоимости, опустившись до 61 819,58 доллара США.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные платформы CoinMarketCap, за неделю цена крупнейшей криптовалюты снизилась на 10,29%, а за последние 30 дней - на 25,27%. Ее рыночная капитализация составляет 1,24 трлн долларов.

Отрицательная динамика наблюдается и среди других ведущих криптовалют. Так, Ethereum подешевел на 3,66% - до 1 734,84 доллара, Zcash - на 7,03% (860,61 доллара), а BNB - на 2,08% (572,79 доллара).

Снижение также зафиксировано у Monero, стоимость которой уменьшилась на 1,98%, до 492,61 доллара. Bitcoin Cash потерял 0,66% и опустился до 205,46 доллара. Bittensor подешевел на 3,62%, до 187,71 доллара, а Quant - на 5,79%, до 142,43 доллара.

Заметное падение коснулось и криптовалют, обеспеченных золотом. Цена Tether Gold снизилась на 4,70%, до 3 541,07 доллара, а PAX Gold - на 4,64%, до 3 541,02 доллара.

Индекс CoinMarketCap 20, отражающий динамику крупнейших криптовалют, за последние 24 часа потерял 2,14%, опустившись до 124,82 пункта.

Среди основных факторов давления на рынок аналитики называют усиление ожиданий повышения процентных ставок в США в декабре, укрепление американского доллара и рост доходности государственных облигаций.

Дополнительным негативным фактором стал отток капитала из американских спотовых биткоин-ETF. В ноябре объем выведенных средств составил около 2,9 млрд долларов.

Падение акций технологических компаний и массовое принудительное закрытие позиций трейдеров, использовавших кредитное плечо, также способствовали ускорению снижения на криптовалютном рынке.