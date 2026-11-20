Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) видит возможности для привлечения большего объема частного капитала в развитие Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут или ТМТМ) за счет комплексного финансирования железнодорожной, автомобильной и логистической инфраструктуры.

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью Trend главный инвестиционный директор АБИИ по государственному сектору (регион 2), а также проектному и корпоративному финансированию клиентов Константин Лимитовский.

По его словам, Транскаспийский международный транспортный маршрут уже является одним из наиболее значимых направлений деятельности АБИИ в Казахстане. Банк поддерживает развитие как железнодорожной, так и автомобильной инфраструктуры вдоль маршрута.

В железнодорожном секторе АБИИ поддерживает две крупные инвестиции АО "Казахстан Темир Жолы" (КТЖ). Первая предусматривает строительство новой линии Мойынты - Кызылжар протяженностью 322,3 км, которая позволит увеличить пропускную способность железной дороги и сократить сроки транзита грузов между Восточной Азией и Европой.

Для реализации проекта АБИИ предоставляет частичную гарантию по долгу в размере 564 млн долларов США. Наряду с ней, предусмотрены гарантии Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на сумму до 846 млн долларов США, что поможет КТЖ привлечь долгосрочное коммерческое финансирование.

Второй проект предусматривает строительство обходной электрифицированной грузовой железнодорожной линии протяженностью около 75 км вдоль северной окраины Алматы. На его реализацию АБИИ выделил заем в размере 150 млн долларов США.

Автодорожные проекты дополняют инвестиции в железнодорожную инфраструктуру. В частности, Банк одобрил 650 млн долларов США на модернизацию около 498 км автодороги Жезказган - Караганда. Проект предусматривает меры по повышению климатической устойчивости и безопасности дорожного движения.

Кроме того, АБИИ одобрил 238 млн долларов США на реконструкцию 87-километрового участка автодороги А-27 Атырау - Доссор, что позволит повысить безопасность и эффективность транспортного сообщения в Атырауской области.

Говоря о дальнейших перспективах, Лимитовский отметил, что банк рассматривает возможность перехода к более комплексному подходу к развитию всего Среднего коридора.

"В дальнейшем АБИИ видит возможность перейти к более комплексному подходу, охватывающему весь коридор. Речь идет о поддержке взаимосвязанных инвестиций в автомобильную и железнодорожную инфраструктуру, а возможно, и в логистику, которые в совокупности позволят ускорить перевозки по маршруту и повысить его конкурентоспособность. Сочетая суверенные займы, гарантии и несуверенное финансирование, такой подход также может привлечь больше частного капитала в развитие коридора", - сказал он.

Лимитовский отметил, что рамочное соглашение о партнерстве (РСП) стало важным этапом в развитии сотрудничества АБИИ с Казахстаном. Оно создает правовую основу для операций банка в стране, предусматривающую как суверенное, так и несуверенное финансирование, при этом условия каждого проекта могут структурироваться с учетом его особенностей.

"На практике Соглашение поможет партнерству выйти за рамки отдельных сделок и перейти к более масштабному и планомерному инвестиционному взаимодействию. В рамках такого взаимодействия государственные инвестиции в инфраструктуру будут сочетаться с финансированием негосударственного сектора и привлечением частного капитала", - сказал он.

РСП также дополняет Многолетний скользящий перечень инвестиционных проектов на 2025-2029 годы, разработанный АБИИ совместно с правительством Казахстана.

"В настоящее время в перечне определены потенциальные инфраструктурные проекты на сумму до 6 млрд долларов США. Основные направления - транспортная связность, переход к зеленой энергетике, здравоохранение и устойчивость к изменениям климата. Данная сумма не является верхним пределом участия АБИИ в Казахстане. Несуверенные сделки и новые возможности могут прорабатываться параллельно с перечнем и сверх него по мере появления коммерчески жизнеспособных проектов", - сказал Лимитовский.

По его словам, ожидается расширение партнерства как в части количества проектов, так и в части их масштаба.

"Это означает более широкий спектр операций как с участием государственных структур, так и частного сектора в таких сферах, как транспорт, энергетика, социальная инфраструктура и инвестиции в климатические проекты, а также предполагает более активное использование гарантий, механизмов государственно-частного партнерства и софинансирования", - сказал Лимитовский.

Он пояснил, что сумма до 6 млрд долларов США отражает ориентировочный объем потенциальных инфраструктурных инвестиций. Портфель представляет собой скользящую систему планирования и инвестирования. Каждый проект должен соответствовать требованиям к готовности, техническим, экономическим, экологическим и социальным критериям, а также пройти стандартные процедуры комплексной проверки и одобрения АБИИ. При этом темпы финансирования будут зависеть, прежде всего, от готовности проектов и приоритетов правительства Казахстана, а не от фиксированного ежегодного лимита.

"Дополнительные возможности как суверенного финансирования, так и финансирования частного сектора могут прорабатываться сверх текущего перечня проектов, и со временем партнерство может стать еще масштабнее", - сказал он.

Лимитовский пояснил, что РСП не предписывает единую структуру финансирования или единый набор финансовых условий. В зависимости от проекта АБИИ может использовать широкий спектр инструментов суверенного и несуверенного финансирования, включая займы и гарантии, при этом надлежащая структура определяется для каждой сделки отдельно. Система финансирования АБИИ также позволяет использовать различные инструменты для содействия мобилизации коммерческого финансирования.

"Для займов в рамках суверенного финансирования действующая система финансирования АБИИ предусматривает максимальный окончательный срок погашения 35 лет и максимальный средний срок погашения 20 лет, при этом графики погашения и профили амортизации по возможности адаптируются к характеристикам конкретного проекта", - сказал он.

Он добавил, что суверенные займы АБИИ предоставляются по плавающей процентной ставке, определяемой на рыночной основе. Она складывается из рыночной базовой ставки и применимого кредитного спреда, размер которого зависит, в частности, от структуры сроков погашения займа.

"Поэтому единой процентной ставки или срока погашения, применимых к Соглашению в целом, не существует. Условия каждого финансирования будут зависеть от инструмента, валюты, срока погашения, графика погашения, структуры проекта и рыночных условий на момент его подготовки", - сказал Лимитовский.

Он отметил, что сотрудничество АБИИ с Казахстаном сосредоточено на четырех приоритетных направлениях: транспорт и региональная связность, переход к зеленой энергетике, здравоохранение и социальная инфраструктура, а также устойчивость к изменениям климата и зеленая инфраструктура.

По его словам, каждое из них поддерживает национальные цели развития Казахстана и уже отражено в портфолио проектов банка и перечне перспективных проектов в стране.

"Транспорт и региональная связность - одно из ключевых направлений взаимодействия. Оно включает автомобильную и железнодорожную инфраструктуру вдоль Среднего коридора, где АБИИ уже одобрил проекты на ключевых участках автомобильных и железных дорог", - сказал Лимитовский.

Он подчеркнул, что переход к зеленой энергетике включает производство электроэнергии из возобновляемых источников, системы накопления энергии, электросетевую инфраструктуру, энергоэффективность и соответствующие политические реформы. В апреле 2026 года АБИИ одобрил 400 млн долларов США для Казахстана в рамках проекта по поддержке политики развития "Инклюзивный и устойчивый экономический рост". Программа направлена на поддержку реформ правительства в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности, обеспечение финансовой устойчивости электроэнергетического и теплоэнергетического секторов, а также совершенствование управления выбросами.

По его словам, в сфере здравоохранения и социальной инфраструктуры АБИИ опирается на опыт реализации проекта больницы в Кокшетау на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), а также на будущие возможности инвестирования, определенные совместно с правительством.

Лимитовский отметил, что устойчивость к изменению климата и зеленая инфраструктура все шире интегрируются в работу АБИИ во всех отраслях, в том числе через строительство климатически устойчивых дорог и развитие низкоуглеродного транспорта.

"В каждом из этих направлений АБИИ стремится привлечь больше частного капитала и развивать коммерчески жизнеспособные операции, не связанные с государственным сектором, чтобы суверенные заимствования не оставались единственным источником финансирования. АБИИ и Казахстан совместно определили зеленую инфраструктуру, привлечение частного капитала и участие негосударственного сектора в качестве важных направлений будущего сотрудничества", - сказал он.

Лимитовский также отметил, что, помимо суверенного финансирования, все более важное место в партнерстве АБИИ с Казахстаном занимают несуверенное финансирование, зеленые инвестиции и привлечение частного капитала.

"В стране уже есть наглядные примеры такого подхода, особенно в возобновляемой энергетике. АБИИ предоставил несуверенное финансирование трем ветроэнергетическим проектам общей мощностью 420 МВт: Жанатасской ВЭС (46,7 млн долларов США), ВЭС "Шокпар" (40 млн долларов США) и портфелю ветроэлектростанций CPIH Kazakhstan мощностью 220 МВт (88 млн долларов США), включающему в себя пять ВЭС", - сказал он.

Он подчеркнул, что проекты в Жанатасе и Шокпаре профинансированы совместно с Европейским банком реконструкции и развития и другими коммерческими и климатическими финансовыми партнерами. Опираясь на этот опыт, АБИИ в настоящее время рассматривает более крупный проект в Жамбылской области. Он предусматривает сочетание ветрогенерации мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии мощностью 300 МВт и емкостью 600 МВт·ч, а также строительство около 300 км линий электропередачи. Объем финансирования АБИИ для этого проекта пока не определен.

Лимитовский добавил, что тот же подход применяется и за пределами энергетики. В сфере здравоохранения АБИИ одобрил 113,9 млн долларов США на строительство больницы на 630 коек в Кокшетау на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Этот проект демонстрирует, как механизмы с участием частного сектора помогают создавать социальную инфраструктуру.

"АБИИ также намерен шире использовать структуры финансирования, которые привлекают других кредиторов и инвесторов в инфраструктуру Казахстана. Например, в транспортной сфере заем АБИИ на обходную железнодорожную линию вокруг Алматы предоставляется КТЖ на несуверенной основе, без государственной гарантии, в рамках пакета финансирования в эквиваленте до 300 млн долларов США, организованного совместно с МФК и МАГИ. Подобная структура позволяет реализовывать крупные инфраструктурные проекты, снижая нагрузку на государственные заимствования", - сказал он.