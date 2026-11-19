Китайские государственные СМИ обнародовали совместное заявление США, Китая и России, принятое по итогам трехсторонней встречи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, документ, получивший название "Декларация мира", предусматривает намерение трех стран нарастить производство и поставки нефтепродуктов, способствуя обеспечению энергетических потребностей государств по всему миру.

По информации китайского агентства Синьхуа, лидеры трех стран подчеркнули важность сохранения стабильности глобальных энергетических потоков.

Китай, Россия и США, являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, также заявили о намерении содействовать реформированию Организации Объединенных Наций. Целью этих преобразований должно стать повышение эффективности ООН в реагировании на глобальные вызовы и укрепление ее роли в обеспечении международного мира и безопасности.

Кроме того, Си Цзиньпин, Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили общую позицию о том, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда не следует начинать. Стороны также выразили готовность продолжить диалог по вопросам снижения ядерных рисков и предотвращения распространения ядерного оружия.