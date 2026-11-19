https://news.day.az/azerinews/1875511.html Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində yeni şöbə yaradıldı - Müdir təyin edildi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində (BŞİH) struktur dəyişikliyi olub. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı icra başçısı Eldar Əzizov müvafiq əmr imzalayıb. Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi və mətbuat xidməti birləşdirilərək əvəzində Beynəlxalq əlaqələr və informasiya təminatı şöbəsi yaradılıb.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində yeni şöbə yaradıldı - Müdir təyin edildi
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində (BŞİH) struktur dəyişikliyi olub.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı icra başçısı Eldar Əzizov müvafiq əmr imzalayıb.
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi və mətbuat xidməti birləşdirilərək əvəzində Beynəlxalq əlaqələr və informasiya təminatı şöbəsi yaradılıb. Yeni yaradılan şöbənin müdiri vəzifəsinə Metin Adil oğlu Hüseynov təyin edilib.
Qeyd edək ki, M.Hüseynov bu təyinatadək BŞİH-nin Mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре