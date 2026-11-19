Компания Jetour, входящая в состав концерна Chery, открыла предзаказы на свой первый полностью электрический автомобиль - компактный кроссовер TX (Tourer) EV. В Китае новинка доступна в пяти комплектациях по цене от 99 900 до 145 900 юаней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, электрокар выполнен в стилистике Square-Circle Symbiosis, в которой сочетаются угловатые пропорции кузова с круглыми фарами в ретро-стиле. Габариты Jetour TX: длина - 4605 мм, ширина - 1880 мм, высота - 1700 мм, колесная база - 2735 мм.

Jetour TX комплектуется 65-киловатт-часовой литий-железо-фосфатной батареей серии Rhino производства Chery. При такой емкости тягового аккумулятора максимальный запас хода по циклу CLTC составляет до 550 км (около 446 км по WLTP).

Заднеприводная версия оснащена электромотором мощностью 268 л. с (285 Н·м), с которым разгон 0−100 км/ч занимает 7,5 секунды. Суммарная отдача полноприводной модификации - 369 л.с. (427 Н·м), а разгон до 100 км/ч происходит за 5,5 секунды.