Испанский полузащитник "Барселоны" Родри пропустит матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Сабаха", который состоится 25 ноября в Баку.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Marca, восстановление 30-летнего футболиста после травмы задней поверхности правого бедра проходит быстрее, чем ожидалось. Однако каталонский клуб не намерен рисковать здоровьем игрока и выпускать его на поле до полного восстановления.

Ожидается, что Родри вернется к тренировкам с общей группой после встречи с "Сабахом". Не исключено, что он сможет принять участие в матче против "Депортиво" 29 ноября.

Напомним, что встреча "Сабах" - "Барселона" пройдет 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45.