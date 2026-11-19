В результате мощного взрыва в пятиэтажном доме в Тбилиси обрушилась часть здания.

Как передает Day.Az, предварительная версия произошедшего - неисправность газового обогревателя.

Спасатели уже обнаружили под обломками четырех человек, среди них ребенок. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

По последним данным, местонахождение еще семи человек остается неизвестным. Среди пропавших - трое маленьких детей. Поисковые работы продолжаются.