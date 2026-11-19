Башира Сулейманлы приговорили к 7,5 года лишения свободы
Судебное разбирательство по уголовному делу руководителя Института "Гражданские права" Башира Сулейманлы завершилось.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на последнем заседании, состоявшемся в Бакинском суде по тяжким преступлениям, был оглашен приговор.
Б.Сулейманлы признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации имущества, полученного преступным путем. Он приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Отметим, что, согласно обвинению, Б. Сулейманлы из корыстных побуждений присвоил более 148 тысяч манатов грантовых средств, выделенных действующим в Париже американским Германским фондом Маршалла и другими фондами под видом реализации проектов социальной направленности.
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