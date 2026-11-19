https://news.day.az/society/1875594.html В Баку ожидается ливень - ПРОГНОЗ Утром 20 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных районах полуострова осадки могут носить кратковременный ливневый характер.
В Баку ожидается ливень - ПРОГНОЗ
Утром 20 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных районах полуострова осадки могут носить кратковременный ливневый характер.
В ночь на 20 ноября и утром в некоторых северных и западных районах Азербайджана также ожидаются периодические осадки. Местами они могут быть кратковременными и интенсивными, в горных районах вероятен снег.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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