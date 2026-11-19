Международный суд ООН вынес решение по иску Гамбии против Мьянмы, установив факт совершения геноцида в отношении мусульман народности рохинджа во время военной операции в 2017 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, решение было принято коллегией из 15 судей девятью голосами против шести.

Суд также постановил, что Мьянма не выполнила свои обязательства по предотвращению геноцида и привлечению виновных к ответственности.

В решении говорится, что во время военных операций 2017 года на севере штата Ракхайн силы безопасности Мьянмы совершали массовые убийства и казни представителей народности рохинджа, применяли сексуальное насилие, нападали на мирное население и сжигали сотни деревень.

Международный суд ООН пришел к выводу, что эти действия были направлены на уничтожение значительной части этнической группы рохинджа.