Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о подрыве двух крупных нефтяных танкеров на морской мине в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на заявление иранской стороны, суда пытались пройти через участок пролива, который Тегеран считает закрытым для судоходства. В результате подрыва на морской мине на танкерах произошли взрывы и возник пожар.

По информации КСИР, оба судна перевозили в общей сложности более 4 миллионов баррелей сырой нефти.

"Нефтяные танкеры при поддержке американских истребителей и беспилотников пытались скрытно пройти через запрещенный участок Ормузского пролива. Однако после подрыва на морской мине они были отпущены", - говорится в сообщении.

КСИР также предупредил, что в отношении танкеров, которые попытаются использовать маршруты, запрещенные иранской стороной, при поддержке американских вооруженных сил, будут приняты серьезные меры.

Очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля через Ормузский пролив оказалась парализована.