Автор: Лейла Таривердиева

Согласно анонсам французских армянских СМИ и культурных площадок, в период с 3 по 6 декабря 2026 года в городе Альфорвиль запланировано проведение тематических мероприятий, посвященных "арцаху" и "беженцам".

Во французских источниках мероприятие фигурирует как "Дни арцаха в Альфорвиле" в рамках программы "Армения в центре внимания" (L'Arménie à l'honneur).

Основной площадкой провокации указан культурный центр Le 148. Организатором выступает французская ассоциация Espoir pour l'Arménie ("Надежда для Армении"), созданная в апреле 1989 года по инициативе Союза армянских евангелических церквей Франции после Спитакского землетрясения. Ее основателем является пастор Жан-Даниэль Саагян. Организация позиционирует себя как гуманитарная структура, работающая с детьми, малообеспеченными семьями, пожилыми людьми и людьми с инвалидностью, а также поддерживающая медицинские, культурные и образовательные проекты в Армении. Но это просто красивая обложка, за которой все совсем не так красиво. Организация занята не богоугодными делами, а продвижением армянских претензий на территории Азербайджана, очернением Баку, клеветническими кампаниями и политическими провокациями. Это основные цели и задачи диаспоры, и даже союз церквей у нее работает не на бога, а на осуществление грязных проектов.

По данным Евангелической армянской церкви Альфорвиля, программа предстоящего мероприятия включает тематические выставки, стенды, презентации произведений искусства и образовательные встречи, посвященные истории и культуре "арцаха". И это уже не первая акция на той же площадке.

На афише декабрьской акции трогательно заявлена поддержка мэра Альфорвиля Люка Карвунаса и муниципалитета. Кто бы сомневался.

Хотя мэрия Альфорвиля в числе организаторов официально не значится, эта структура регулярно создает условия для извращений местного армянства. Тут можно говорить о взаимном интересе. Армянство поддерживает кандидатов в мэры, и победившие на выборах затем все годы своего руководства городом отдают долги армянам. В результате, мэры Альфорвиля должны армянству постоянно.

Напомним, что в своем рвении доказать верность армянству, мэрия Альфорвиля в годы армянской оккупации азербайджанских территорий даже пыталась побрататься с Лачином. В ноябре 2017 года мэрия этого города подписала так называемую "хартию дружбы" с сепаратистскими властями оккупированного на тот момент азербайджанского города Лачин (в незаконном акте, само собой, значился "Бердзор"). Однако долго брататься не пришлось. Префект департамента Валь-де-Марн оспорил это решение в суде, а МИД Франции официально заявил, что подобные документы противоречат международному праву и не имеют юридической силы. И в мае 2018 года административный суд Мелёна аннулировал эту "хартию". Так что порадовать диаспору присутствием азербайджанского Лачина в списке побратимов Альфорвиля не удалось.

Но мэр города не унывает. Люк Карвунас впервые стал мэром Альфорвиля в 2012 году, а до этого был сенатором. На обоих постах он отличился ярой проармянской позицией и антиазербайджанской активностью. И отрабатывает свою должность он перед диаспорой всесторонне. В сентябре 2016 года Люк Карвунас незаконно прибыл на оккупированные территории Азербайджана. Через год, как мы уже отметили, была подписана "хартия" с оккупированным Арменией Лачином. Это стало еще одним плюсом в его копилку "добрых дел", за которые диаспора погладит по головке.

В мае 2020 года он был избран мэром Альфорвиля повторно. В октябре 2020 году мсье мэр организовал в Альфорвиле "митинг солидарности" с участием экс-президента Франции Франсуа Олланда. Похоже слово "солидарность" в контексте работы на армянство в Альфорвиле очень любят. Совсем недавно, в сентябре 2026 года мэр принимал в Альфорвиле представителей бывшего сепаратистского режима, а также присоединился к коллективному обращению ряда французских политиков с требованием освободить осужденных в Баку армянских преступников.

Есть примечательные подробности деятельности Люка Карвунаса, которые заставляют удивиться, что он все еще занимает свой пост.

В 2017 году региональное отделение Счетной палаты Франции опубликовало отчет о деятельности муниципалитета Альфорвиль за 2010-2016 годы. Проверка выявила многочисленные недостатки в управлении финансами, кадровых назначениях и государственных закупках. В частности, в отчете рассматривался социологический опрос стоимостью 25 920 евро, проведенный в 2014 году. Некоторые его вопросы касались личного имиджа мэра. Нарушения процедур были также обнаружены во всех 13 проверенных контрактах на коммуникационные услуги. Расходы муниципалитета на коммуникации в 2010-2015 годах более чем удвоились и достигли примерно 2 миллионов евро.

В апреле 2018 года полиция провела обыск в муниципалитете Альфорвиль в рамках расследования, начатого прокуратурой Кретея. Оно касалось возможных нарушений при трудоустройстве лиц, связанных с политическими кругами, а также при заключении контрактов на коммуникационные услуги.

В октябре 2020 года в центре внимания оказался другой эпизод. В опубликованном расследовании, основанном на аудиозаписи встречи Карвунаса с руководителем местного футбольного клуба, рассматривался вопрос о возможной увязке помощи в решении финансовых проблем клуба с оказанием политической поддержки. Карвунас не согласился с такой трактовкой и обратился в суд против издания, но впоследствии он отозвал свои жалобы.

Так что главным действующим лицом декабрьской сходки можно назвать мэра города, расплачивающегося с армянством "солидарностью".

В принципе, от очередного провокационного сборища ничего для армянства не изменится. Кроме того, что оно еще больше укрепится в заблуждениях относительно своего величия и всесилия, побалует себя и своих фанатов и подсыплет зерна в кормушку.

За гуманитарной формулировкой программы просматривается более широкая задача: закрепить в европейской общественной повестке представление о Карабахе как об отдельном политическом пространстве, а добровольный отъезд армянского населения осенью 2023 года представить как его насильственное изгнание. Не случайно в своей рассылке за декабрь 2025 года Espoir pour l'Arménie разместила кампанию под названием "Поддержка депортированных из арцаха", призвав собрать средства для размещения семей добровольно выехавших из Карабаха армян.

Надо сказать, что сторонники бывшего сепаратистского проекта обращаются с терминологией очень вольно. Людей, покинувших Карабах осенью 2023 года, называют то "беженцами", то "перемещенными лицами", то "депортированными". Хотя ни одно из этих определений не соответствует действительности. А она заключается в том, что армяне, являющиеся гражданами Армении и других государств, незаконно проживали на территории Азербайджана и добровольно покинули его, не пожелав встроиться в рамки закона - то есть принять азербайджанское гражданство и признать азербайджанские законы. Поэтому не могут называться ни беженцами, ни вынужденными переселенцами. И уж тем более их добровольный выезд не может называться депортацией.

Но европейская публика с реалиями не знакома, она глотает то, что предлагает ей армянство, пересыпая пропаганду вкусностями вроде "христианской солидарности". Для этого проводятся мероприятия. Для этого в начале декабря пройдет очередное шоу, которое оставит после себя неприятное послевкусие. Не для Азербайджана, для французской внешней политики.