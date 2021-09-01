Армянское лобби терпит имиджевые потери во Франции

Наверное, многие помнят, что несколько лет назад мы столкнулись с проблемой, возникшей в результате активности армянской диаспоры во Франции, инициировавшей заключение соглашений о побратимстве, сотрудничестве, дружбе и т.д. между муниципалитетами Франции и соответствующими незаконными структурами населенных пунктов оккупированного армянами Карабаха.

Такие договоры с 2013 года заключили порядка 12-15 французских городов. Кроме того, на протяжении 2013-2020 годов французскими органами местного самоуправления разных уровней (регионы, департаменты, города, коммуны) было принято в общей сложности 28 незаконных актов (хартии, декларации, резолюции, заявления и т.д.), связанных с ранее оккупированными территориями Азербайджана. Только с регионом Овернь-Рона-Альпы со столицей в городе Лион, где проживает много армян, было подписано 15 таких незаконных документов.

Первым из французских муниципалитетов заключил в 2013 году договор о дружбе с городом Ходжавенд городок Ле-Пен-Мирабо на Лазурном берегу Франции. В 2015 году город Вийёрбан заключил договор о дружбе с городом Шуша. Спустя еще два года, в 2017-м, Шуша стала побратимом также города Сент-Этьен. А столица департамента Дрон Валанс стала побратимом с Ханкенди. При активном содействии многочисленной армянской диаспоры Франции побратимами с городами и поселками оккупированного в тот период Карабаха стали еще порядка десяти городов, в том числе Альфорвиль, Арнувиль, Бур-де-Пеаж, Бур-ле-Валанс, Десин-Шарпьё и еще нескольких городов.

В результате предпринятых Азербайджаном мер удалось не только приостановить этот процесс, но и добиться судебных решений по признанию незаконными этих соглашений и их отмене. Баку напомнил дипломатическим путем официальному Парижу, что посредническая роль Франции, которая является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта между Республикой Армения и Азербайджаном, плохо согласуется с внешнеполитической активностью муниципальных властей.

Париж отреагировал на это. В мае 2018 года МИД и МВД Франции разослали циркуляр региональным префектам с предписанием лучше контролировать зарубежные отношения мэрий французских муниципалитетов. Префекты сочли подобные соглашения с городами и поселками в Карабахе противоречащими международным обязательствам Франции и потребовали через суд их аннулировать.

Несмотря на это, армянская диаспора продолжила свою работу. В ноябре 2018 года армянские ассоциации запустили петицию в поддержку мэрий французских городов, заключивших "договоры о дружбе" с населенными пунктами Карабаха.

В результате пришлось вмешаться в ситуацию президенту Эмманюэлю Макрону, который, выступая 5 февраля 2019 года перед Координационным советом армянских организаций Франции, вынужден был подтвердить нейтральную позицию Франции в отношении армяно-азербайджанского конфликта.

С 2018 года по требованию французского МИДа префектуры стали добиваться в судах отмены заключенных договоров. Так, суд Серси-Понтуаз аннулировал 29 мая 2019 года хартию дружбы Арновиля с оккупированным поселком Шехер в Карабахе. Вслед за ним в июне административный суд города Гренобль отменил 4 аналогичных соглашения, подписанных ранее между департаментами Bаланс, Бур-ле-Bаланс и Бур-де-Пеаг с несколькими "муниципалитетами" в Карабахе. Суды сочли, что эти "хартии о дружбе" могут подорвать внешнюю политику Франции и выходят за рамки компетенции муниципалитетов.

Гренобльский и Лионский апелляционные административные суды (соответственно 6 июня и 19 сентября 2019 года) аннулировали так называемые "хартии о дружбе", которые были подписаны тремя городами именно этого региона Франции (Бург-лес-Валанс - 5 октября 2014 г., Десине-Шарпье - 25 сентября 2017 г. и Сент-Этьен - 21 октября 2018 г.), где проживают преимущественно французы армянского происхождения, с представителями сепаратистского режима ранее оккупированных Шуши и Ходжавенда.

При лоббировании армянской общины главы муниципалитетов подали апелляционные жалобы на решения судов. Однако Апелляционный административный суд Лиона отклонил все три жалобы и оставил в силе ранее принятые решения об аннулировании.

Следует особо отметить, что Апелляционный суд Лиона также подтвердил, что Шуша - азербайджанский город, чем признал территориальную целостность Азербайджана.

Отметим, что международное право, дающее понятие агрессии, осуждающее ее, регламентирующее правовой статус оккупированных территорий и не приветствующее сотрудничество с оккупационными режимами, никто еще не отменял. "Муниципальные власти" непризнанной "НКР" были созданы в результате проведения нелегитимных выборов на оккупированных территориях. Следовательно, они являются структурами "вне закона", не легитимными, не обладающими полномочиями для заключения подобных договоров.

Иметь дело с нелегитимными структурами в цивилизованном обществе считается "не комильфо". Субъекты соглашений, заключенных с сепаратистами и оккупантами, нанесли огромный ущерб престижу института местного самоуправления Франции, имеющего немалую историю.

К сожалению, ни тогда, ни даже сейчас представители армянской диаспоры в процессе коррумпированного лоббирования своих прихотей не осознавали и не осознают противоправность этих действий, противоречие этих документов законодательству Азербайджана, общепризнанным нормам международного права, регламентирующим режим оккупированных территорий, а также ущерб, который был нанесен престижу, внешней политике и интересам Франции.

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР