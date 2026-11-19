SOCAR и американская SLB подписали соглашение о сотрудничестве в области обработки и визуализации сейсмических данных.

Как говорится в информации SOCAR Exploration, документ устанавливает основу для технического сотрудничества между SOCAR Exploration и SLB в рамках отдельных проектов по разведке, разработке и добыче углеводородов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что это позволит применять передовые методы обработки сейсмических данных для повышения точности изучения недр, снижения геологических неопределенностей и принятия более обоснованных решений.

"Сотрудничество также будет способствовать обмену знаниями, укреплению внутренних компетенций в области обработки сейсмических данных, в частности с применением метода полноволновой инверсии (FWI) и передовых технологий глубинной визуализации, а также профессиональному развитию молодых азербайджанских геофизиков. Поздравляем обе команды и благодарим их за усилия, приложенные для заключения этого соглашения. Рассчитываем на продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество", - отмечает SOCAR Exploration.

SLB - международная технологическая компания, работающая в энергетическом секторе более 100 лет. Компания представлена более чем в 100 странах мира.

Основными направлениями деятельности SLB являются разработка и внедрение технологий для нефтегазовой отрасли, цифровизация энергетического сектора, сокращение выбросов углерода в промышленности, а также создание и масштабирование новых энергетических систем.

Компания ориентируется на поддержку энергетического перехода, сочетая развитие технологий в традиционной энергетике с внедрением решений, направленных на снижение воздействия отрасли на окружающую среду.