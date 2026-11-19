В Азербайджанском национальном музее искусств состоялся концерт молодых вокалистов, в рамках которого исполнители представили произведения мировой и азербайджанской классической музыки. В программу вошли оперные арии, романсы и дуэты, продемонстрировавшие разнообразие вокального искусства и индивидуальность каждого участника.

Концерт был организован совместно Министерством культуры Азербайджана, Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета и Национальным музеем искусств Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

Обращаясь к участникам и гостям вечера, заместитель директора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, солист театра, заслуженный артист Рамиль Гасымов отметил важность поддержки молодых исполнителей для будущего национальной музыкальной культуры. По его словам, развитие исполнительского мастерства молодых талантов и предоставление им возможности выступать перед широкой аудиторией играют особую роль в формировании нового поколения оперных певцов. В завершение выступления он поблагодарил руководство музея за поддержку инициативы и возможность для молодых вокалистов выступить на этой площадке.

В концертной программе приняли участие молодые вокалисты Мухаммед Шаммадов, Гюнель Гаджиева, Айнель Мехтиева, Эмиль Исмайлов, Рашад Гасанзаде, Гюльзар Гусейнова, Рахман Азизли, Нигяр Джафарова, Мелек Исрафилова, Зумруд Давудова, Шамс Гахраманова, Руслан Персан и Эльчин Ахадзаде. За роялем молодым вокалистам аккомпанировали концертмейстеры Марьям Мамедова и Тофиг Шихиев.

Репертуар вечера охватил произведения разных жанров - от оперных арий до романсов и дуэтов. Прозвучали сочинения Гаэтано Доницетти, Фикрета Амирова, Руджеро Леонкавалло, Петра Чайковского, Узеира Гаджибейли, Джоаккино Россини, Муслима Магомаева, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди и Шарля Гуно.

Разнообразие музыкального материала дало возможность каждому участнику раскрыть собственную исполнительскую индивидуальность. За каждой вокальной партией стояла своя история, свое настроение и особая эмоциональная интонация. Молодые артисты обращались к сложному миру оперных образов, демонстрируя владение голосом, музыкальную выразительность и умение выстраивать диалог со слушателем. При этом программа позволила почувствовать, насколько многогранным может быть классическое вокальное искусство, объединяющее разные эпохи, национальные традиции и композиторские стили.

Завершением вечера стала знаменитая застольная сцена Libiamo ne' lieti calici из оперы Джузеппе Верди "Травиата", исполненная всеми участниками концерта. Совместное выступление объединило молодые голоса и стало ярким финалом программы.

Подобные встречи имеют особую ценность для культурной жизни: они открывают публике новые имена, дают молодым музыкантам возможность заявить о себе и поддерживают живую связь между академическими традициями и новым поколением исполнителей. Ведь будущее оперного искусства формируется не только в стенах музыкальных учебных заведений и на больших театральных сценах, но и благодаря таким встречам, где талант получает возможность быть услышанным.

Концерт завершился в атмосфере искреннего внимания и доброжелательного отклика. Теплый прием публики и аплодисменты стали достойным завершением вечера, главным содержанием которого стали музыка, молодость и стремление к творческому совершенствованию.