PASHA Bank организовал мероприятие на тему "Местные инвестиционные проекты Азербайджана: возможности финансирования с участием международных финансовых институтов и партнёров по развитию". Участники обсудили финансирование стратегически важных инвестиционных проектов страны, возможности привлечения средств в рамках синдицированного кредитования, роль международных финансовых институтов (IFI) и институтов финансирования развития (DFI), а также перспективы сотрудничества между местными и международными финансовыми организациями.

Как передает Day.Az, на открытии мероприятия выступили заместитель председателя Правления PASHA Bank Бахруз Нагиев и член Правления, главный финансовый директор банка Мурад Сулейманов. В своих выступлениях они подчеркнули инвестиционный потенциал Азербайджана, значение проводимых в стране экономических реформ и важность расширения доступа бизнеса к долгосрочному финансированию.

Главный экономист группы PASHA Holding Эльман Эминов выступил с презентацией "Обзор экономики Азербайджана", в которой рассказал о перспективах макроэкономического развития страны, инвестиционном климате и тенденциях экономического роста. Руководитель подразделения "Финансовые институты" PASHA Bank Мирсайяд Махмудов представил презентацию на тему "Местные инвестиционные проекты Азербайджана: возможности финансирования с участием международных финансовых институтов и партнёров по развитию". Он рассказал о возможностях финансирования инвестиционных проектов, планируемых в стране.

В ходе мероприятия были представлены инвестиционные проекты в различных стратегически важных отраслях экономики. Главный финансовый директор группы AgroDairy Эльнур Алиев выступил с докладом "Инвестиции в продовольственную безопасность Азербайджана: обзор масштабных проектов", в котором рассказал о проектах и инициативах компании в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Главный финансовый директор группы PASHA Real Estate Вугар Ахундов выступил с презентацией "PASHA Real Estate: направления деятельности, стратегия развития и операционная модель".

Azerbaijan Green Energy Company (AGEC) выступила с презентацией на тему "Проекты в области возобновляемой энергетики". В ней речь шла о повестке Азербайджана в сфере зелёной энергетики, реализуемых проектах и существующих инвестиционных возможностях.

Одним из ключевых элементов мероприятия стала панельная дискуссия, посвящённая возможностям финансирования местных инвестиционных проектов. Модератором выступил директор департамента казначейства PASHA Bank Камиль Аллахвердиев. В обсуждении приняли участие представители LBBW, Nuqi Digital Wealth Ltd, Moonwake Investment и группы компаний "Вейсалоглу".

PASHA Bank продолжает расширять доступ местного бизнеса к долгосрочным источникам финансирования, укреплять сотрудничество с международными финансовыми институтами и содействовать финансированию проектов, имеющих важное значение для экономики Азербайджана.