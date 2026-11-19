19 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Нойбай в Ханое в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр юстиции Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Тхань Тунг и другие официальные лица.

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