Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

У Эммануэля Макрона, похоже, появилась новая головная боль. Причем весьма неприятная: французская полиция, которую он столько времени использовал в качестве живого щита против недовольных граждан, сама вышла на улицы протестовать против властей.

Кажется, французский президент настолько преуспел в объединении страны, что объединил против себя даже тех, кому платят за поддержание порядка. Осталось дождаться, когда пожарные начнут поджигать Елисейский дворец, а спасатели потребуют спасать их самих.

Картина, конечно, замечательная. Студенты бастуют, профсоюзы бастуют, государственные служащие бастуют. Теперь еще и полицейские решили, что с них хватит. Причем не где-нибудь на окраине Парижа, а прямо возле Министерства внутренних дел и Елисейского дворца. Протестующие перекрыли палатками дорогу к президентской резиденции, размахивают флагами, жгут фальшфейеры и требуют повышения надбавок за опасную службу.

То есть люди, которые еще вчера должны были разгонять протестующих против Макрона французов, сегодня сами вышли на улицы с претензиями к нему. Ирония настолько жирная, что ее, кажется, можно использовать вместо французского сливочного масла, которое, к слову, тоже становится все менее доступным для обычных граждан.

Особенно впечатляет история с CRS 8 - подразделением, специально подготовленным для подавления беспорядков. В день общенациональных протестов его сотрудники практически всем составом отправились на больничный.

Макрону теперь, вероятно, приходится решать совершенно новую задачу. Раньше схема была простой: народ недоволен - отправляем полицию. А теперь народ недоволен, полиция недовольна, профсоюзы недовольны, студенты недовольны. И кого, простите, отправлять? Самому надевать каску, брать щит и выходить на дежурство? Хотя, судя по всему, именно президенту не помешало бы немного поработать на передовой собственного политического кризиса.

Самое забавное, что Макрону еще недавно приходилось искать способы удержать улицу под контролем. Теперь ему придется искать способы удержать под контролем тех, кто должен удерживать улицу. Получается своего рода французский политический матрешечный кризис: внутри одного кризиса обнаруживается следующий, а внутри следующего - еще один.

При этом амбиции Макрона по-прежнему простираются далеко за пределы Франции. Он охотно примеряет на себя роль одного из лидеров Европы, рассуждает о будущем континента, европейской безопасности и стратегической автономии. Вот только с лидерством внутри собственной страны как-то не складывается. И нынешние протесты французских полицейских - еще одно тому подтверждение.

Французская полиция требует повышения выплат за риск. Что ж, риск действительно велик: при таком руководстве опасной профессией становится уже сама служба государству. И Макрону, похоже, впору беспокоиться не только о том, кто выйдет на улицы завтра, но и о том, кто вообще останется на его стороне.

Но главное унижение для президента уже произошло: люди, которых он привык видеть на передовой борьбы с уличным недовольством, сами оказались по другую сторону баррикад.

Макрон годами отправлял полицию против протестующих, а теперь ему приходится выслушивать требования от самой полиции. Похоже, во Франции заканчиваются те, кто готов терпеть его политику. И если даже люди в форме больше не хотят молча выполнять роль щита для власти, то Макрону стоит задуматься: кто вообще еще готов стоять за него?