В январе-сентябре текущего года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 1,806 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 192,937 миллиона долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта природного газа из Азербайджана в Грузию увеличилась на 7,951 миллиона долларов США, или на 4,3%, а объем - на 78,870 миллиона кубометров, или на 4,6%.

В целом же в январе-сентябре 2026 года из Азербайджана в 8 стран было экспортировано 17,994 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 6,449 миллиарда долларов США. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше в стоимостном выражении на 249,874 миллиона долларов США, или на 3,7%, а по объему - на 533,703 миллиона кубометров, или на 2,9%.

Кроме того, за первые девять месяцев 2026 года Азербайджан импортировал природный газ (в газообразном состоянии) только из одной страны - Исламской Республики Иран, в объеме 229,828 миллиона кубометров на сумму 15,467 миллиона долларов США. За аналогичный период прошлого года Азербайджан импортировал 252,168 миллиона кубометров природного газа из двух стран - России и Туркменистана - на сумму 39,151 миллиона долларов США. Таким образом, импорт природного газа в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в стоимостном выражении на 23,684 миллиона долларов США, или в 2,5 раза, а по объему - на 22,340 миллиона кубометров, или в 1,1 раза.

Согласно данным Государственного комитета статистики, в январе-сентябре 2026 года в Азербайджане было добыто 37,521 миллиарда кубометров природного газа.

По расчетам, добыча природного газа по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилась на 273 миллиона кубометров, или на 0,7 процента. За первые девять месяцев 2025 года в стране было добыто 37,794 миллиарда кубометров природного газа.

В отчетный период добыча товарного природного газа составила 28,581 миллиарда кубометров. Это на 465 миллионов кубометров, или на 1,6 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе-сентябре прошлого года было добыто 29,046 миллиарда кубометров товарного газа.

В то же время в отчетный период стоимость валовой продукции горнодобывающей промышленности составила 31,1 миллиарда манатов. Реальный объем промышленного производства в отрасли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократился на 1,6 процента.

Отметим, что согласно данным министерства энергетики, в январе-сентябре 2026 года в Азербайджане было добыто 37,9 миллиарда кубометров газа. Из них 10,8 миллиарда кубометров пришлось на блок месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", 20,6 миллиарда кубометров - на месторождение "Шахдениз", 1,2 миллиарда кубометров - на месторождение "Абшерон", а 5,3 миллиарда кубометров - на долю SOCAR.

За девять месяцев из Азербайджана было экспортировано 18,4 миллиарда кубометров газа. Из них 8,6 миллиарда кубометров было направлено в Европу, 7 миллиардов кубометров - в Турцию, в том числе 4,2 миллиарда кубометров по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), 1,6 миллиарда кубометров - в Грузию, а 1,2 миллиарда кубометров - в Сирию.