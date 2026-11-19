Президент России Владимир Путин положительно оценил итоги встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Он выразил надежду, что переговоры в таком формате получат продолжение.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, выступая на брифинге по итогам встречи, Путин подчеркнул, что состоявшийся откровенный диалог позволил лидерам лучше понять позиции друг друга. Он охарактеризовал трехсторонние переговоры как значимое событие в истории дипломатии и назвал их успешными, отметив при этом, что отдельные вопросы могут обсуждаться и в других форматах.

Комментируя ситуацию вокруг Украины, Путин заявил, что не сомневается в искренности намерений Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта, а также восстановить сотрудничество между Москвой и Вашингтоном.

По словам российского президента, даже частичное выполнение достигнутых договоренностей предпочтительнее полного отсутствия результатов.