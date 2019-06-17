Мэр французского города Бург-Ле-Валанс Марлен Мурье, которую суд Гренобля на днях лишил права называться "побратимом" оккупированного Арменией азербайджанского города Шуша, собирается подать в апелляционный суд. Об этом она объявила в соцсетях.

По мнению мадам Мурье, это решение незаконно. В качестве аргумента она привела слова президента Франции Эммануэля Макрона, сказанные им во время ужина Координационного совета армянских организаций Франции 5 февраля 2019 года о том, что преследоваться законом не будет те программы, которые касаются образовательной и гуманитарной сфер.

Мадам недопоняла слова Макрона, поэтому считаем нужным кое-что пояснить.

Хартии, заключенные между городами Франции и населенными пунктами оккупированного Карабаха, - это политические документы. Что бы там ни предусматривали подписанные "соглашения" с нелегитимными властями самопровозглашенного армянского образования, это только политика. Если мадам хотела оказать полуразрушенной Шуше гуманитарную помощь, она могла бы сделать это по линии того же Красного Креста. А бумажка с подписями - это акт политический.

Гораздо честнее звучат другие слова мадам Мурье. "Я много раз была в Шуше и осознала как проявление человеколюбия и дружбы пробуждают надежду в сердцах людей, которых пытается задушить враждебный Азербайджан", - написала она.

Мадам Мурье, по ее же признанию, много раз бывала в "говорящих на французском языке Карабахе и Шуше" (?!), но так ничего и не поняла о сути карабахского конфликта. Хотя, скорее всего, такой цели она и не ставила. Занимающий сторону Армении в этом вопросе, как правило, заражается ксенофобией, начиная ненавидеть мусульман, тюрков и все, что с ними связано.

Напомним, что комментируя заключение "декларации" между Бург-Ле-Валанс и Шушой, МИД Франции подчеркивал, что подобные инициативы не меняют официальной позиции Парижа, не признавшего независимость Нагорного Карабаха. И решение Административного суда Гренобля было полностью вытекающим из этой официальной позиции Франции.

Интересно, что Марлен Мурье в интервью газете Francebleu назвала попытку азербайджанских дипломатов объяснить ей юридическую неправомерность ее действий "запугиванием со стороны иностранного государства".

Между тем, армянские СМИ сообщают, что министерство иностранных дел Армении не комментирует вердикты французских судов. Единственное, чем попытался успокоить армянскую общественность замминистра Григор Ованнисян, это следующее: это частная инициатива, судебный демарш и общественного требования нет. То есть французский народ по-прежнему тепло относится к сепаратистам Карабаха, и последние события "не приостановят горизонтальную демократическую дипломатию". Для Ованнисяна вполне достаточно, что свое "фи" выразили диаспора и армянское лобби Франции.

Депутат от фракции "Светлая Армения" Арман Бабаджанян подверг критике внешнеполитическое ведомство, подчеркнув, что решения французского суда являются последствием бездеятельности МИД Армении.

"Решения судов были прогнозируемы, этому предшествовала широкомасштабная работа со стороны Азербайджана, а мы были преданы бездействию, полностью надеясь на потенциал диаспоры и ожидая, что диаспора должна найти решение этих вопросов. Они смогли найти только адвоката, который не смог достойно представить этот вопрос. Я считаю, что это будет иметь последствия и для других городов стран-членов ЕС", - цитируют армянские СМИ.

Бабаджанян требует от армянской стороны немедленно принять меры, чтобы остановить начавшийся процесс, шантажируя при этом Париж: "Нужно дать понять Франции, что этот вопрос касается не диаспоры, а имеет общеармянское значение, поскольку любой, связанный с Карабахом вопрос, имеет для нас общеармянское значение".

Это предупреждение означает, что обиженное армянство может перестать поддерживать французских президентов, если те перестанут оказывать поддержку оккупационной политике Армении.

Истерикам стоит познакомиться с опубликованным в армянских СМИ мнением французского политолога Кайца Минасяна.

Решениями судов о разрыве дружбы между французскими и карабахскими городами Франция как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ стремится продемонстрировать свой нейтралитет в карабахском конфликте, заявил он журналистам.

"На мой взгляд, подобное решение обусловлено стремлением сохранить сбалансированную позицию в вопросе урегулирования карабахского конфликта. И здесь, несомненно, немалую роль сыграла работа Азербайджана в данном направлении", - сказал он.

Минасян также рассматривает решение французских судов как направленный Баку сигнал о намерениях углубить имеющееся экономическое сотрудничество. По его оценкам, Франция и Азербайджан - достаточно неплохие торгово-экономические партнеры. А немалая доля ответственности за происходящее лежит, по его мнению, на самой Армении и армянской общине Франции, "поскольку в случае отсутствия изменений в образе действий подобные явления будут продолжаться".

Изменится или нет образ действия привыкшей к комфортным условиям во Франции армянской диаспоры, это вряд ли сможет перевесить интерес Франции к Азербайджану. Экономика в данном случае - гораздо более весомый аргумент. Некоторое недавнее похолодание и совершенно справедливые претензии Баку к Парижу не прошли даром. И парад решений французских судов - лучшее тому подтверждение.

Напомним, что 29 мая административный трибунал французского города Сержи-Понтуаза аннулировал "хартию о дружбе" между городом Арнувилль и оккупированным Ходжавендским районом Азербайджана. Более того, мэр города Арнувиль был признан виновным в превышении служебных полномочий и нарушении законов, регулирующих децентрализованное сотрудничество.

Этот факт вызвал истерику в Армении, армянская община Франции была в бешенстве. А накануне из этой страны пришла еще одна плохая новость для армянских оккупантов.

Административный суд французского города Гренобль аннулировал несколько "хартий о дружбе", подписанных между отдельными административными единицами Франции и регионами оккупированных территорий Азербайджана в Нагорном Карабахе. Выходящее на французском языке издание Nouvelles Armenie сообщает, что суд счел незаконным и аннулировал "хартии о дружбе", подписанные между так называемыми административными структурами сепаратистского образования в азербайджанском Нагорном Карабахе и регионами и коммунами Валанс, Бур-Ле-Валанс и Бур-Де-Пеаж. Отмечается, что данные хартии не уважают международные обязательства Франции и противоречат внешней политике страны - сопредседателя МГ ОБСЕ.

Зульфугар Ибрагимов