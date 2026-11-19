Выявленные в последнее время критические уязвимости программного обеспечения в глобальном масштабе свидетельствуют о необходимости усиления контроля за цепочками поставок в сфере кибербезопасности.

Как передает Day.Az, об этом в четверг заявил главный исполнительный директор SOCAR Tech Рауф Махмудлу на панельной сессии "Кризис доверия: ответственное поведение государств и подотчетность в киберпространстве", состоявшейся в рамках II Международной конференции по кибердипломатии в Баку, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, критические уязвимости программного обеспечения, выявленные в последние недели, затрагивают ведущие мировые компании, а техническим командам становится все сложнее оперативно реагировать на подобные угрозы.

Р. Махмудлу отметил, что раньше при обнаружении уязвимостей нулевого дня технические специалисты могли работать всю ночь, чтобы восстановить системы и устранить проблемы. Однако нынешние масштабы и частота выявления уязвимостей показывают, что такой подход уже недостаточен.

По словам руководителя SOCAR Tech, если подобные случаи будут происходить с нынешней периодичностью, техническим командам придется работать в ночное время практически ежедневно. Поэтому меры по обеспечению безопасности не должны ограничиваться защитой собственных систем отдельных компаний.

Он подчеркнул необходимость усиления контроля за всей цепочкой поставок. Компании, использующие те или иные технологии, должны быть уверены, что все поставщики, участвующие в этой цепочке, также соблюдают высокие стандарты безопасности.

Р. Махмудлу добавил, что, несмотря на наличие стандартов, правил и требований к отчетности перед регулирующими органами, необходимо внедрять более эффективные технические механизмы контроля за поставщиками технологий.

Отдельно главный исполнительный директор обратил внимание на риски, связанные с моделями искусственного интеллекта. По его словам, защитные ограничения моделей с открытыми весами можно обойти за сравнительно небольшие средства, получив при этом возможности для проведения сложных кибератак.

Он отметил, что, хотя компании в отдельных странах и юрисдикциях имеют доступ к передовым моделям, использование которых регулируется соответствующими нормами, модели с открытыми весами, обладающие сопоставимыми возможностями, могут быть доступны значительно шире.

Р. Махмудлу подчеркнул, что до выработки решения проблемы, которую специалисты по кибербезопасности называют "цунами уязвимостей", необходимо внедрять соответствующие механизмы контроля за поставщиками технологий и использованием моделей искусственного интеллекта.

Отметим, что в Баку проходит II Международная конференция по кибердипломатии на тему "Сила и влияние в эпоху искусственного интеллекта: региональный взгляд на меняющийся облик киберпространства".

В конференции принимают участие представители государственных органов различных стран, международных организаций, научно-исследовательских центров и частного сектора.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе влияние искусственного интеллекта на международные отношения, кибербезопасность, цифровой суверенитет, межгосударственное сотрудничество в киберпространстве, информационная безопасность и защита критической инфраструктуры.

Конференция проводится совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии при участии Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Службы государственной безопасности и других местных партнеров.