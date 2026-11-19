Подготовлен проект, предусматривающий существенные изменения в закон "О защите прав потребителей", принятый в 1994 году.

Как передает Day.Az, об этом сказал начальник отдела надзора за потребительским рынком Государственного агентства по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком Юсиф Тапдыглы на медиа-тренинге на тему "Основные права потребителей и их защита", сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, Азербайджан является одной из первых стран бывшего СССР, принявших закон о защите прав потребителей. Закон, принятый на основе руководящих принципов ООН в отношении потребителей, охватывает семь основных прав потребителей.

Ю. Тапдыглы отметил, что за прошедший период в закон был внесен ряд изменений, однако существенных поправок принято не было.

"Мы уже завершили работу в этом направлении, и законопроект готов. В настоящее время он находится на стадии согласования с соответствующими структурами. После этого, как ожидается, он будет представлен в Милли Меджлис", - сказал он.