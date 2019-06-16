Французские суды один за другим выносят решения, отменяя меморандумы о дружбе между различными городами Франции и населенными пунктами Карабаха. Об этом говорится в распространенном заявлении члена группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисяна: "Очевидно, что это хорошо организованная кампания, содержащая потенциальные опасности. Кто занимается этим вопросом в Армении - юридическая элита, дипломатическая элита, кто? И в курсе ли кто-нибудь насчет этого процесса? Рассчитал ли кто-то, что это может стать прецедентом для других стран ЕС, и мы получим новый уровень блокады?".

Как утверждает Первый Информационный, по имеющимся у издания сведениям, "во Франции в эти дни осуществляет колоссальную лоббистскую и дипломатическую работу Азербайджан, обосновывая, что Франция, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, должна сохранять баланс, и наличие подобных меморандумов якобы говорит не в пользу этого баланса".

А что не так? Франция действительно является сопредседателем Минской группы, то есть посредницей в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. А посредничать, занимая одну их сторон, - это нонсенс. До сих пор Франция открыто выражала симпатии оккупантам, обосновывая это не имеющими отношения к вопросу историческими связями с армянством и тому подобным. Один за другим французские города устанавливали "связи" с Карабахом, что является серьезным ударом по имиджу Франции в качестве посредника в переговорах, на что неоднократно обращали внимание в Баку. Теперь справедливость восторжествовала. И как раз сейчас, благодаря разумному подходу французских судебных органов был распутан этот клубок.

Надо сказать, что случившееся застигло армянскую сторону врасплох. Подобных шагов в Армении ожидали от кого угодно, только не от Франции. Хотя зря. После того, как Конституционный суд Франции два года назад отменил закон, криминализующий отрицание "геноцида армян", для Еревана должен был бы прозвенеть тревожный звоночек.

Напомним, что в конце января 2017 года Конституционный суд Франции аннулировал закон "о криминализации отрицания некоторых преступлений", охватывающий также события 1915 года в Османской Турции.

По информации "Анадолу", в решении КС отмечалось, что "лишнее нагнетание ненависти - ненужный шаг при действующем законодательстве".

"Данный закон в случае его применения подразумевает наказание за действия, которые не могут быть признаны преступными. В то же время данный закон приводит к неопределенности в вопросе законности наложения запрета на высказывание мнения относительно событий, требующих расследования со стороны историков. По этой причине указанный закон является ударом по свободе слова", - считает КС Франции.

Сам скандальный закон был принят годом ранее и предусматривал штраф в размере 45 тыс. евро или лишение свободы сроком на 1 год за отрицание вымышленного "геноцида армян". Его принятие вызвало резкую реакцию со стороны турецкой общины Франции. На основании соответствующего обращения турецких диаспорских организаций закон был направлен на рассмотрение в КС для принятия окончательного решения.

Окончательное решение было не в пользу армян. И как бы ни вопила диаспора, МИД Армении и лобби, правительство было бессильно отменить решение Конституционного суда.

О том же предупреждают бьющихся сегодня в истерике армянских экспертов и политиков более-менее здравомыслящие их коллеги.

По мнению политолога Рубена Меграбяна, армянская дипломатия имеет проблемы, но изменить что-то очень сложно, поскольку Франция является демократической страной, и это решение судебной власти.

"Я не думаю также, что на официальном уровне и публично что-то может сделать наше министерство иностранных дел, поскольку это решение судебной власти французского государства. Если обратятся в МИД Франции, от этого ничего не изменится", - сказал он.

Политолог также не считает, что это шаг Франции, направленный против Армении. "Здесь просто хорошую дипломатическую и лоббистскую работу проделал Азербайджан", - констатировал Меграбян в беседе с Первым Информационным.

Известный своими истериками политолог Левон Ширинян относится к вопросу не так философски. "Мы постоянно находимся в борьбе. Против нас борется турецкий этнос, очень организованно и злонамеренно", - бьет тревогу Ширинян, обвиняя Францию в измене своим идеалам "свободы, равенства, братства".

Как отказ от нарушения международного права может противоречить этим прекрасным идеалам французского государства, непонятно.

Думается, истерика в Армении по поводу последовательного отказа французской стороны от дискредитации своего имиджа нейтрального посредника в карабахском урегулировании будет продолжаться. Происходящее сегодня - только начало.

Зульфугар Ибрагимов