Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Туркменистан встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече, состоявшейся в рамках проходящих в Туркменистане заседания Совета и 61-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ, было доведено до внимания, что МПА СНГ является хорошей платформой для развития двусторонних и многосторонних отношений.

Было отмечено, что парламенты обеих стран привержены всестороннему укреплению связей.

На встрече была подчеркнута значимость парламентской дипломатии и обсуждены перспективы развития межпарламентских связей. Отмечалось, что с этой точки зрения важное значение для дальнейшего развития наших отношений имеет межпарламентская комиссия по сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания Российской Федерации.

В ходе беседы было отмечено, что существующие между нашими странами и народами связи продолжают развиваться и в рамках парламентов. Была подчеркнута роль парламентариев в укреплении всего спектра сотрудничества между Россией и Азербайджаном, а также доведена до внимания значимость взаимодействия на международных парламентских платформах.

На встрече также была затронута важная роль межправительственной Государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в расширении экономических связей между двумя странами, наряду с этим подчеркнута важность гуманитарных связей.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.