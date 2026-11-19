Rolls-Royce Motor Cars представил Backgammon Set - набор для игры в нарды, созданный отделом персонализации Bespoke Collective в Гудвуде. Разработка заняла больше года: от первых исследований до прототипа. Все это время дизайнеры играли в нарды вместе, чтобы понять движение фишек, тактильные ощущения и темп игры, и это легло в основу всех решений - от веса камней до гладкости игрового поля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, набор объединяет одну из древнейших игр человечества с механикой и материалами марки. В основе - запатентованный шарнир из цельного алюминиевого бруска, отполированный вручную и анодированный. При раскрытии центральная ось поворачивается в противоположную сторону, открывая фишки и поле. На шарнире установлена самовыравнивающаяся Spirit of Ecstasy, которая сохраняет вертикальное положение независимо от угла наклона доски.

Доска выполнена из массива американского ореха, игровое поле собрано под углом 55 градусов, как в интерьерах автомобилей Rolls-Royce, а пункты выложены маркетри из королевского ореха и дымчатого эвкалипта. Набор отделан кожей Sunset и Sunrise в теплых земляных тонах, отсылающих к Месопотамии, а внешняя поверхность украшена мотивом Placed Perforation, вдохновленным дюнами.

Фишки выточены из композита с бокситовой рудой в цветах Deep Night Sky и Antarctica White, кубик удвоения выполнен в форме шестигранника, а стаканы для костей - из алюминия с кожаными основаниями. Набор уже доступен для заказа в шоурумах Rolls-Royce и бутиках Private Office.