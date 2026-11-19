Автор: Лейла Таривердиева

В Ереване в четверг стартовала международная конференция "Судьба без вести пропавших: гуманитарный диалог и сотрудничество". Мероприятие организовано секретариатом Совета безопасности, МИД Армении и Армянским обществом Красного Креста.

В двухдневном мероприятии принимают участие премьер-министр Никол Пашинян, секретарь Совета безопасности Ален Симонян, глава МИД Арарат Мирзоян и другие высокопоставленные лица. Самым примечательным в списке участников, приводимом армянскими СМИ, являются "родственники пропавших без вести из разных стран мира".

На открытии мероприятия Никол Пашинян поведал, что у Армении около тысячи пропавших без вести, 777 из которых - еще со времен Первой карабахской войны. Армянский премьер отметил, что наиболее эффективным способом решения этой проблемы является сотрудничество между Арменией и Азербайджаном, однако продвижению процесса все еще мешает "серьезное взаимное недоверие".

Насчет взаимного недоверия Пашинян не ошибается. Но у армянской стороны нет оснований не доверять Баку. Азербайджанской стороне нечего и некого скрывать. Мясорубка начала 90-х была устроена Арменией, и сколько своих людей она потеряла на чужих землях, это ее проблема, а не наша. Те территории, на которых остались трупы оккупантов, в последующие тридцать лет находились под армянским контролем, и Азербайджан не в ответе за то, что стало с ними за эти годы. Азербайджанцы не устраивали концлагерей для армянских террористов и массовых захоронений из тел ликвидированных оккупантов, не учиняли массовых расправ над жителями армянских сел, не набирали на полях сражений рабов и заложников. Все, кто попадал в плен, потом обменивались, а оставшиеся после мая 1994 года были возвращены. Армения сама в ответе за тех 777 своих граждан, которые пропали без вести на азербайджанской земле.

Что случилось с телами оккупантов, в Азербайджане никто знать не может. Повторим - их трупы остались на землях, к которыми азербайджанская сторона тридцать лет не имела доступа. О том, где находятся могилы или массовые захоронения 777 пропавших без вести армян, должны знать в самой Армении, как бывшие полевые командиры и участники военной агрессии, так и переместившиеся сегодня в соседнюю страну бывшие жители Карабаха, участвовавшие в оккупационных операциях.

Одним словом, Армения сама ответственна за своих мертвых. Если кто-то там располагает информацией о массовых захоронениях армян, то вместо засорения информационного пространства демагогией, им следует передать ее азербайджанской стороне. Соседи могут не сомневаться, что будет сделано все необходимое для выяснения вопроса.

Армения может спрашивать с Азербайджана только за пропавших без вести во время войны 2020 года и антитеррористической операции 2023 года. Но и тут только в плане тел, оставшихся на поле боя. Потому что Азербайджанская армия не брала заложников, этим занимались в ходе обеих войн только армянские бандформирования. Не было никаких тайных похищений, все, кто попадал в плен, были поименно известны. И все, кто попал в плен до окончания боевых действий, были переданы Армении. Нет никаких секретов и в списке диверсантов, террористов и прочих военных преступников, задержанных в разных ситуациях после завершения войны. Эти лица никоим образом не относятся к категории пленных или комбатантов. Та часть из них, что совершила тяжкие преступления на территории Азербайджана, получила сроки, остальные были так же переданы Армении.

Армянские так называемые правозащитники любят повторять, что неизвестно, мол, кто еще находится в "плену" у Баку. Это пустозвонство. На самом деле, все имена оглашены, в местах лишения свободы нет никаких "монте кристо". Более того, азербайджанская сторона с ноября 2020 года передала Армении останки более двух тысяч армянских военнослужащих, найденных на поле боя. Если бы в Азербайджане руководствовались чувством мести, то последовали бы примеру противника - просто валили бы тела оккупантов в общие могилы. Благодаря гуманизму Азербайджана, армянские матери смогли похоронить сыновей и посещать их могилы.

По утверждениям армянской стороны, пропавшими без вести во время Второй карабахской войны все еще числятся 195 граждан Армении. Из них 175 военные и 20 гражданских лиц. Насчет гражданских лиц сразу уточним, что это не мирные колхозники и невинные подростки, а представители местного населения, с оружием в руках оказывавшие сопротивление законным властям страны.

Бои шли на пятой части территории страны. Это огромное пространство, покрытое минами и руинами, горами и лесами. Если оккупационные силы бросали своих убитых и раненых, это не наша вина, но азербайджанская сторона продолжает держать вопрос под контролем. Касаться это может судьбы только тех около 200 армян, что числятся пропавшими во время 44-дневной войны. Ответственность же за прояснение судьбы 777 пропавших в начале 90-х несет Армения и представители бывшего оккупационного режима. Это не означит, что Азербайджан не поможет в поисках при наличии информации. Поможет. Азербайджан всегда готов помочь.

Между тем, тысячи азербайджанских семей более тридцати лет ничего не знают о судьбе своих близких, пропавших во время Первой карабахской войны. Армения ничего не делает, чтобы облегчить их боль. В Ереване только болтают. Смысл проведения нынешней конференции тоже непонятен. Если армянская сторона пытается таким образом уравнять ответственность, то это несерьезно.

На встрече в Дублине лидеров Азербайджана и Армении обсуждались механизмы решения проблемы. Сотрудничество по проблеме пропавших без вести предусмотрено статьей 9 парафированного в Вашингтоне 8 августа 2025 года текста мирного договора. С февраля 2025 года между государственными комиссиями Азербайджана и Армении по делам пропавших без вести лиц осуществляются прямые контакты, проводятся встречи и обмен информацией. Опираясь на различные источники и свидетельские показания, азербайджанская сторона передала Армении список граждан, которые во время Первой карабахской войны были взяты в плен или удерживались в качестве заложников. Причем, эти лица в большинстве не были зарегистрированы международными организациями. Хотя и регистрация в МККК (Международный комитет Красного Креста) не значило следования агрессором международным конвенциям. Так, не были переданы Азербайджану останки 33 пленных, зарегистрированных Красным Крестом и, как утверждается, скончавшихся в плену. МККК не приложил усилий к передаче тел азербайджанцев.

На двусторонних обсуждениях и договоренностях и надо сосредоточиться. Проведение международной конференции с целью не отстать от Баку было ненужным шагом, который только лишний раз привлекает внимание к тому, что Ереван собирается ограничиться словами. В ходе контактов между государственными комиссиями Азербайджана и Армении армянская сторона обязалась предоставить информацию о местонахождении более 200 захоронений, включая массовые, однако до сих пор не выполнила этого обещания. То есть соседи уже не могут говорить, что ничего не знают о пропавших азербайджанцах. Если имеются сведения о 200 захоронениях и об этом сказано на уровне официальной структуры, почему они все еще не переданы азербайджанской стороне?

О том, где захоронены азербайджанцы, погибшие в плену, в заложниках или в рабстве на территории Армении и в бывшей зоне оккупации, известно многим. В июле в ходе акции родственников пропавших без вести в Ереване, один из ее участников заявил, что "лично располагает данными о множестве захоронений азербайджанских солдат, но передаст координаты только в обмен на аналогичную информацию". И таких, кто располагает информацией, думается, достаточно. Это представители старшего поколения, либо сами причастные к преступлениям армянства, либо бывшие свидетелями деяний оккупантов. О том, что знают места захоронения азербайджанцев, неоднократно заявляли бывший замминистра обороны Армении Гагик Мелконян и военный преступник Самвел Бабаян. Эта тема стала неким инструментом шантажа, раздражающим фактором, способом мстить Азербайджану за победу.

К сожалению, международные организации, в первую очередь Международный Комитет Красного креста за тридцать лет не смогли оказать Азербайджану сколько-нибудь действенной помощи в решении проблемы пропавших без вести. На этот факт прямо указал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к участникам 4-й международной конференции, прошедшей 7 октября 2026 года в формате "Бакинского диалога" и посвященной теме "Укрепление доверия и разработка эффективных механизмов решения проблемы пропавших без вести лиц".

"В результате продолжавшейся более тридцати лет военной агрессии Армении против Азербайджана 4010 азербайджанцев, включая детей, женщин и пожилых, зарегистрированы в качестве пропавших без вести. С сожалением отмечаем, что деятельность Международного Комитета Красного Креста за эти годы не дала результатов", - сказал глава государства.

Эффективность поиска пропавших без вести напрямую зависит от получения точной информации, подчеркнул Президент Ильхам Алиев. Армения должна предоставить всю информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев, местах массовых и индивидуальных захоронений, создать условия для открытия соответствующих архивов и сбора свидетельских показаний. Президент напомнил, что с 2002 года Азербайджан выступает на Генеральной Ассамблее ООН с инициативами резолюции о пропавших без вести лицах.

Почему Армения не хочет делиться информацией, которой, судя по всему, располагает? Возможно, хочет сохранить за собой хоть какой-то козырь, хотя это противоречит и международным и общечеловеческим принципам. Возможно также, что информацией располагают круги, не желающие ею делиться. Это нынешние реваншистские партии и объединения, в которых собралась вся шушера, участвовавшая и руководившая оккупацией и все тридцать лет получавшая от нее дивиденды. Но есть и третья, возможно, более реальная причина - Армения боится раскрытия своих военных преступлений. Останки, переданные Азербайджану, будут содержать всю информацию о преступлениях оккупантов - о пытках, истязаниях, казнях, медицинских экспериментах. Да, последнее, к сожалению, не миф. В Армении над азербайджанскими заложниками и пленными проводились эксперименты, особенно над детьми.

В Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан зарегистрированы 4 010 человек, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении. Из них 4 004 человека пропали без вести в ходе Первой карабахской войны, а шестеро - в ходе 44-дневной Отечественной войны 2020 года. Среди пропавших без вести - 3 228 военнослужащих и 782 гражданских лица. Среди последних - 71 ребенок, 288 женщин и 319 пожилых людей.

По состоянию на 1 октября 2026 года на освобожденных территориях были обнаружены и изъяты останки, предположительно принадлежащие 913 пропавшим без вести лицам. Были эксгумированы обнаруженные в 32 массовых захоронениях останки, предположительно принадлежащие 253 лицам.

Хотя и на государственном уровне, и на уровне общественности (объединение "Семьи пропавших без вести в Карабахе") проводится необходимая работа, пока что не удалось получить от армянской стороны сведения о пропавших без вести азербайджанцах. Так же, как не удается по сей день получить достоверные карты минных полей. Те карты, которые были ранее переданы Ереваном под давлением, лишь в незначительной степени отвечают реалиям.

Если минные поля, создававшиеся оккупантами в годы оккупации, хоть как-то фиксировались, перед окончательным освобождением Карабаха армянские захватчики оставили дополнительные сотни тысяч мин, нигде не зафиксированных. Масштаб проблемы стал особенно очевиден после антитеррористической операции сентября 2023 года, когда на освобожденных территориях было обнаружено более 500 000 мин. Фактически, за три года, прошедшие после 44-дневной войны, было установлено больше мин, чем за весь период после Первой карабахской войны. Кроме того, оккупанты минировали не только военные позиции и линию соприкосновения, они минировали дороги, леса, берега рек, кладбища, даже руины городов.

Плотность минирования затрудняет поиски массовых захоронений. Если армянская сторона заинтересована в прояснении судьбы своих пропавших, она должна быть крайне заинтересована в разрешении проблемы мин в бывшей зоне оккупации.

Азербайджан делает все, что от него зависит. Ему нечего скрывать, никаких темных тайн у него нет. Если останки пропавших в начале 90-х или в 2020 году будут обнаружены, они будут переданы армянской стороне безо всяких условий и шантажа, как уже были переданы две тысячи тел. Азербайджан не торгует трупами.

Освобожденная после тридцати лет оккупации территория слишком велика и слишком густо заминирована, чтобы ожидать быстрых результатов. Ускорение поисков вплотную зависит от процесса разминирования. Так что родственникам пропавших без вести, выходящим на протесты в Ереване, следует требовать от своих властей не поиска близких, а предоставления Азербайджану достоверной информации о расположении минных полей

Нужно с чего-то начать. Но с реальных действенных шагов. К которым конференция в Ереване не относится.