Пропавшие без вести, массовые захоронения: страшное лицо армянской оккупации

Автор: Лейла Таривердиева

Проблемы пропавших без вести и сохраняющейся минной угрозы остаются нерешенными, несмотря на завершение войны и актуальную повестку мира. Это проблемы, которые не могут быть решены без участия Армении. Азербайджан прилагает все усилия для ликвидации последствий армянской оккупации, но есть вопросы, когда одного умения мало, необходимо знать.

Для борьбы с минами необходимо точно знать, где они заложены противником. Иначе трагедий не избежать. Несмотря на самые современные технологии и беспримерную самоотверженность саперов, очищение освобожденных территорий от армянских мин продвигается медленно. После войны армянская сторона сделала одолжение Азербайджану, передав формуляры минных полей. Однако те оказались достоверными лишь на 25 процентов. Азербайджанские специалисты установили, что переданные карты не соответствуют действительности. На этот факт указывало ANAMA. В Агентстве отмечали, что в формулярах минных полей обычно указываются координаты местности, виды установленных мин, их количество, расстояние между ними, сведения о порядке расположения и маскировке. Ничего этого не было в переданных формулярах.

Международное гуманитарное право, а именно Протокол II к Женевской конвенции (1980 год) требует от оккупирующей стороны после завершения оккупации предоставить другой стороне карты минных полей в полном объеме. Чтобы не подвергаться осуждению, Армения передала Азербайджану какие-то материалы, составленные как попало, которые в большинстве своем не принесли практической пользы в деле разминирования.

Как следствие - в общей сложности с 10 ноября 2020 года по 26 апреля 2026 года на освобожденных территориях был зафиксирован 261 инцидент, связанный со взрывами мин. В результате пострадали 423 человека, из которых 73 погибли и 350 получили ранения. Последний такой случай произошел в Агдеринском районе 26 апреля, когда на противотанковой мине подорвался местный житель.

В целом с 1991 года число жертв армянских мин достигло 3,5 тысяч человек, среди которых 362 ребенка и 38 женщин. По официальным оценкам, около 11 667 квадратных километров - то есть более 13 процентов территории страны - загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами. Предполагается, что на этих землях может находиться около 1,5 миллиона мин, а также точно не установленное, но большое, количество других взрывоопасных предметов. По этому показателю Азербайджан входит в число наиболее пострадавших от минной угрозы стран мира.

Но армянская агрессия и оккупация оставили Азербайджану и другую, еще более неразрешимую проблему. Если для борьбы с минами существуют технические средства, позволяющие, пусть и медленно, но решать проблему, для поиска пропавших без вести необходима информация. Хотя бы приблизительные сведения о местах расправ над мирным населением в годы Первой карабахской войны, чтобы можно было по ним ориентироваться в поисках пропавших граждан.

Со времени Первой Карабахской войны 3999 человек числились пропавшими без вести. После 44-дневной Отечественной войны к этому количеству прибавились еще 6-ть. По данным Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников, из числа пропавших без вести во время Первой карабахской войны 3218 были военнослужащими и 781 - гражданскими лицами. Среди гражданских лиц 71 - дети, 287 - женщины, 319 - старики. Среди пропавших без вести во время Второй карабахской войны - только военнослужащие.

Госкомиссия сообщает, что на данный момент обнаружено 32 массовых захоронения, эксгумированы останки 877 человек. Из них 309 останков идентифицированы, останки 220 человек переданы их семьям и захоронены. С начала текущего года были эксгумированы останки 46 человек, 11 из которых обнаружены в апреле.

Число обнаруженных массовых захоронений растет. По состоянию на март прошлого года их было 23, в ноябре - уже 29. С ноября по апрель нынешнего года были обнаружены еще 3. Процесс ускорился после антитеррористической операции сентября 2023 года. На освобожденных в результате этой операции территориях совершались самые чудовищные преступления против мирного населения, здесь в годы оккупации располагались концентрационные лагеря, в которых содержались не только военнопленные, но и взятые в заложники мирные жители.

Такая вот страшная статистика. У азербайджанской стороны нет сведений о расположении массовых захоронений. Они обнаруживаются в ходе работ по разминированию и восстановлению освобожденных территорий. По мере продвижения этих работ азербайджанская сторона продолжает делать страшные находки. Земля постепенно возвращает останки тех, кто был замучен и убит в годы Первой карабахской войны и сброшен в безымянные могилы.

Одной из важных задач, стоящих перед Азербайджаном, остается прояснение судеб пропавших без вести людей, говорилось в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц". Конференция проходила в Баку в октябре прошлого года. Ее участники побывали в Агдеринском районе, где ранее были обнаружены массовые захоронения.

В обращении глава государства отметил: "После освобождения наших земель от оккупации на этих территориях было обнаружено 29 массовых захоронений. Экспертиза останков, обнаруженных в захоронениях, доказывает, что убитые азербайджанцы подвергались чудовищным пыткам. Это крайне тяжелая картина. Массовое уничтожение людей путем пыток, бесчеловечное захоронение и сокрытие следов преступления являются серьезными нарушениями международного права".

В декабре 2025 года Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофик Мусаев направил письмо Генеральному секретарю ООН с презентацией декларации, принятой на международной конференции в Баку. В декларации выражается серьезная озабоченность увеличением числа пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, подчеркивается важность уважения государствами международного гуманитарного права и прав человека.

Письмо и прилагаемая декларация были распространены как официальные документы Генеральной Ассамблеи ООН по темам: "Предотвращение вооруженных конфликтов", "Продвижение и защита прав человека", "Прекращение расизма и дискриминации", а также "Верховенство права".

Армянская сторона не стала сотрудничать с Азербайджаном в вопросе мест расположения массовых захоронений. Более-менее конкретные координаты указывали некоторые армянские преступники, проходившие по уголовным делам в Баку. Так было найдено крупное захоронение у стен Аскеранской крепости, где покоились останки ходжалинцев, пытавшихся спастись от расправы во время геноцида, но настигнутых армянскими боевиками.

Хотя обнаружение массовых захоронений позволяет вычеркнуть из списка без вести пропавших некоторые имена, до решения проблемы далеко. Если она вообще может быть решена. Потому что, согласно имеющимся сведениям, тысячи азербайджанцев были угнаны во время Первой карабахской войны в Армению, и найти концы в данном случае не представляется возможным. Есть большие сомнения, что кто-то мог дожить до наших дней. Потому что взятые в плен военнослужащие и мирные жители использовались в качестве рабочей силы, подвергались насилию и даже бесчеловечным медицинским экспериментам. Следы этих людей давно зачищены армянской стороной. Они могли быть обнаружены в 90-х годах, если бы международные организации, в частности Красный Крест, имевший доступ к решению вопроса, приложили должные усилия. Но призывы азербайджанской стороны не были услышаны.

И напоследок немного международного права.

Международное право, регулирующее вопрос пропавших без вести во время вооруженных конфликтов, основывается на Международном гуманитарном праве и международном праве прав человека. Это Женевские конвенции от 1949 года и Дополнительные протоколы к ним от 1977 года; Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений от 2006 года; Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) - специализированная межправительственная организация, которая содействует правительствам в поиске и идентификации лиц, пропавших в результате конфликтов, нарушений прав человека и стихийных бедствий.

Каждая сторона в конфликте, согласно международному праву, обязана принимать все возможные меры для поиска лиц, пропавших без вести, как только позволят обстоятельства, и сразу после окончания активных боевых действий. Семьи имеют право знать о судьбе своих пропавших родственников, а также право на получение информации о них. Стороны должны регистрировать данные о погибших, обеспечивать достойное захоронение и искать останки.

И все же Азербайджан надеется, что хотя бы часть семей, до сих пор ожидающих весточки от пропавших тридцать лет назад родных и близких, получат возможность придать их земле так, как предполагают это принципы человечности.