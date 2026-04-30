Хаббл зафиксировал редкое тройное затмение спутников Юпитера

Космический телескоп Хаббл зафиксировал редкое астрономическое явление - тройное затмение с участием крупнейших спутников Юпитера.

Как передает Day.Az, событие произошло в 2004 году, когда три крупнейших спутника планеты - Ио, Ганимед и Каллисто - одновременно проходили над поверхностью газового гиганта.