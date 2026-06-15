Через Азербайджан в Армению будет отправлена пшеница

Транзитом через Азербайджан будет осуществлена очередная поставка из России в Армению.

Как сообщает Day.Az, 15 июня со станции Баладжары в направлении станции Бёюк-Кясик будут отправлены 7 вагонов (490 тонн пшеницы).

Отметим, что до настоящего времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 29 тысяч тонн зерна, более 6 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречихи.

Напомним, что помимо транзита, из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты. До настоящего времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 12 тысяч тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ‑92 и 2955 тонн бензина АИ‑95.