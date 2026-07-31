https://news.day.az/politics/1851205.html Политический диалог между Кыргызстаном и Азербайджаном сегодня находится на самом высоком уровне - Жапаров Кыргызстан и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга и успешно координируют подходы по вопросам, представляющим взаимный интерес. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Садыр Жапаров в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Политический диалог между Кыргызстаном и Азербайджаном сегодня находится на самом высоком уровне - Жапаров
Кыргызстан и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга и успешно координируют подходы по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Садыр Жапаров в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"С удовлетворением отмечаю, что политический диалог между Кыргызстаном и Азербайджаном сегодня находится на самом высоком уровне. Регулярные контакты и взаимное доверие создают прочную основу для дальнейшего укрепления установленных сегодня союзнических отношений", - подчеркнул глава государства Кыргызстана.
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