Автор: Зульфугар Ибрагимов

На армянский каналах снова праздник. Пару дней назад в шоу талантов на грузинском ТВ исполнили композицию под названием "арцах". Юный барабанщик из Батуми Резо Малакмадзе выступил с сольным номером на ударной установке под композицию Ары Геворкяна в шоу "Ничиери", сообщают армянские СМИ.

"Ничиери" - это грузинский аналог проекта "Минута славы"/Got Talent.

Юный исполнитель талантлив, вопросов тут нет. Исполнил красиво и виртуозно. Даже к самой мелодии Ары Геворкяна нет вопросов. Вопрос к названию композиции, озвученному на грузинской площадке.

Можно сказать, что какое дело грузинскому телевидению до названия, которое десятилетия сопровождало кровопролитие и оккупацию на территориях Азербайджана. Грузины могут вообще об этом не знать. Зачем им то нужно? Тогда возникает вопрос, а почему мы знаем, что названия "Джавакх" не существует, а регион Грузии, на который претендуют армяне, называется Самцхе-Джавахети? Нам тоже, вроде бы, ни к чему эта информация и мы совершенно не обязаны соблюдать интересы грузин и вычеркивать армянский фейк.

Название "арцах" слишком часто и громко озвучивается армянством из каждой форточки, чтобы в Грузии могли его не услышать. В выпусках и анонсах этого номера шоу талантов мелодия фигурировала под своим оригинальным названием - "арцах". И это не вызвало ни у кого мысли, а нравственно ли употребление название, мало того, что отождествляющее собой несуществующее образование, но и ставшее символом многих бед и потерь для азербайджанского народа?

То, что композиция под таким названием звучит в ресторанах и на свадьбах в Грузии, - это частный вопрос. Но когда оно звучит в национальном эфире братской страны - это невозможно пропустить мимо ушей. Уж простите. Для азербайджанцев с этим названием связано очень много страшных страниц новейшей истории, чтобы не обратить внимания и не указать на то, что эмоционально реагирующие на исполнение юного таланта деятели шоу-бизнеса, пританцовывающие и аплодирующие зрители фактически поддерживают своими восторгами не мальчика с барабаном, а реваншистский нарратив.

Если кто-то считает, что мы раздуваем, накаляем, политизируем искусство, пусть выпустит в грузинский эфир музыкальную композицию под названием "Джавакх". Композиций с таким названием понаписано армянами множество, но никакой информации о том, что их когда-либо передавали в телевизионном или радиоэфире Грузии, найти не удалось. Потому что это был бы нонсенс. В Грузии очень внимательно относятся к своей территориальной целостности и к претензиям на свои регионы. И правильно делают. Но следует учитывать, что так же относятся к своим землям и в Азербайджане.

Можем с полной уверенностью утверждать, что на шоу талантов или в какой-либо другой передаче в национальном эфире Азербайджана никогда не было бы исполнено произведение под названием "Джавакх", каким бы замечательным и зажигательным оно не было. Либо был бы поставлен вопрос о предварительном его переименовании. Потому что страны, сами пострадавшие от сепаратизма и оккупации, находятся по одну сторону баррикад.

К сожалению, создается впечатление, что только мы это понимаем.