21 ноября в Нью-Дели в рамках Шанхайского форума Организации сотрудничества по диалогу между цивилизациями состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Каримли с федеральным министром Пакистана по вопросам изменения климата и координации действий в области окружающей среды, главой делегации страны Мусадиком Масудом Маликом.

Как передает Day.Az, в ходе встречи было отмечено успешное развитие отношений между Азербайджаном и Пакистаном в гуманитарной и культурной сферах.

Стороны также обсудили инициативу "Культура для климата", выдвинутую Азербайджаном в рамках COP29, роль культуры в борьбе с изменением климата и перспективы международного сотрудничества в вопросах защиты культурного наследия от климатических рисков.

Было подчеркнуто, что данная инициатива направлена на укрепление роли культуры в обеспечении устойчивого развития и противодействии изменению климата.