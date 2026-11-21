Автор: Акпер Гасанов

Для окончательного подписания мирного соглашения с Азербайджаном Армении необходимо изменить свою Конституцию. Об этом министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил в интервью немецкому телеканалу Tagesschau. Он подчеркнул важность скорейшего подписания мирного соглашения: "Прежде всего, крайне важно, чтобы сейчас под соответствующим соглашением наконец была поставлена подпись. Для этого Армении еще предстоит изменить свою Конституцию или представить новую".

Особую значимость этим правильным и вполне обоснованным заявлениям главы МИД Германии придаёт то обстоятельство, что прозвучали они непосредственно после его визитов в Азербайджан и Армению. В Баку Йоханн Вадефуль был принят Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также провёл переговоры с главой МИД нашей страны Джехуном Байрамовым. В ходе этих встреч немецкому гостю была подробно изложена принципиальная позиция Баку относительно условий окончательного подписания мирного соглашения с Ереваном.

Речь, в частности, шла о необходимости устранения из армянской Конституции территориальных претензий к Азербайджану, которые несовместимы с полноценным мирным урегулированием. И теперь, как видим, Вадефуль публично подтверждает именно эту логику, подчёркивая, что ответственность за выполнение оставшихся условий лежит на армянской стороне. Это важный сигнал о том, что в Берлине понимают, что прочный мир на Южном Кавказе невозможен без устранения конституционных препятствий и уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

При этом глава германского внешнеполитического ведомства имел возможность лично выслушать и аргументы армянской стороны, ознакомиться с позицией Еревана и сопоставить её с подходом Баку. Тем показательнее, что по итогам этих контактов он озвучил именно ту позицию, на которой последовательно и обоснованно настаивает Азербайджан. Это ещё раз свидетельствует о том, что попытки армянского руководства уклоняться от выполнения оставшихся условий, прикрываясь дипломатическими формулировками и различными политическими манёврами, постепенно теряют эффективность.

Похоже, время дипломатических "финтов ушами" для официального Еревана действительно подходит к концу: теперь от него ждут не новых объяснений, а конкретных решений.На этом фоне неудивительно, что, выступая на этой неделе в Национальном собрании, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности лично гарантировать подписание и последующую ратификацию мирного соглашения с Азербайджаном после принятия новой Конституции.

По его словам, его политического веса и возможностей вполне достаточно, чтобы взять на себя такую ответственность и обеспечить выполнение достигнутых договорённостей. Пашинян фактически пообещал задействовать весь свой политический капитал ради того, чтобы конституционная реформа открыла дорогу к долгосрочному и необратимому миру на Южном Кавказе.

Более того, армянский премьер предложил оппозиции и обществу оценить его дальнейшее пребывание у власти через результаты предстоящего референдума. Если граждане Армении отвергнут новую Конституцию, он готов покинуть пост главы правительства. Но и в случае одобрения конституционных изменений и окончательного урегулирования отношений с Азербайджаном Пашинян, по сути, не намерен цепляться за кресло премьера, рассматривая достижение мира как завершение своей главной политической миссии.

Таким образом, он впервые столь прямо связал собственное политическое будущее с результатом конституционной реформы и окончательным оформлением мира с Баку. Это можно расценивать как признание того, что без устранения конституционных противоречий полноценное мирное соглашение остаётся под вопросом. Теперь главный вопрос заключается в том, хватит ли у армянского руководства политической воли довести начатое до конца, несмотря на сопротивление реваншистских сил.

В любом случае, Баку давно обозначил свою позицию, и рассчитывать на то, что Азербайджан согласится закрыть глаза на нерешённые вопросы ради красивой дипломатической картинки, Еревану не стоит. Это я к тому, что откровенно забавно выглядят попытки Пашиняна представить выполнение этого условия едва ли не личным политическим подвигом, требующим от него особого мужества и готовности пожертвовать собственным будущим.

Хотя прямая взаимосвязь между подписанием мирного соглашения и изменением Конституции Армении была очевидна с самого начала. Более того, у Еревана попросту не оставалось возможности "пропетлять между струйками" и обойти этот вопрос стороной. Соответствующее обязательство было зафиксировано в парафированном в Вашингтоне мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией, а значит, речь идёт не о внезапно возникшем требовании Баку, а о ранее согласованном условии.

И теперь глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, ознакомившись с позициями обеих сторон, фактически назвал вещи своими именами, подтвердив необходимость конституционных изменений для окончательного подписания документа. Это показывает, что данный вопрос перестаёт быть исключительно предметом двусторонней дискуссии и становится частью международного понимания оставшихся условий мирного урегулирования.

Пашиняну, судя по его последним заявлениям, это тоже прекрасно известно, поэтому он уже связывает собственное политическое будущее с результатами конституционной реформы. Однако красивые заявления и обещания личных гарантий сами по себе ничего не решают: необходимы конкретные юридические и политические шаги. Азербайджан свою позицию обозначил предельно ясно, и теперь очередь за армянской стороной. Мы ждём, когда Ереван окончательно устранит все препятствия для подписания полноценного мирного соглашения с Азербайджаном.