Автор: Ляман Зейналова, Trend

В рамках официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам принят важный политический документ - Совместное заявление Президента Азербайджанской Республики и Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президента Социалистической Республики Вьетнам.

Документ, принятый 21 ноября в Ханое, определяет основные направления дальнейшего развития двусторонних отношений и фактически формирует содержательную дорожную карту стратегического партнёрства двух государств.

Значение этого заявления выходит за рамки традиционного подтверждения дружественных отношений. В нём обозначен широкий спектр практических задач - от расширения торговли, инвестиций и энергетического сотрудничества до развития транспортной связанности, оборонной промышленности, туризма и координации на международных площадках.

От политического диалога к конкретным экономическим проектам

Одним из центральных направлений Совместного заявления стало развитие экономического взаимодействия. Стороны договорились активизировать сотрудничество в приоритетных секторах, в частности в экономике, торговле и инвестициях, а также повысить эффективность действующих двусторонних экономических механизмов.

Особое внимание уделено расширению доступа сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции на рынки двух стран, внедрению передовых технологий в сельском хозяйстве, развитию сотрудничества в горнодобывающей и алюминиевой промышленности.

Это направление особенно важно с точки зрения диверсификации экономических связей. Азербайджан и Вьетнам располагают возможностями для расширения взаимной торговли не только за счёт традиционных товарных категорий, но и посредством формирования новых производственных и инвестиционных связей.

Практические предпосылки для этого уже обозначились в ходе визита. На встрече с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом 20 ноября Президент Ильхам Алиев отметил, что отношения двух стран вышли на уровень стратегического партнёрства. В свою очередь, глава вьетнамского правительства сообщил о первых положительных результатах реализации достигнутых договорённостей. По его словам, в обеих странах уже начали деятельность компании, работающие в сферах возобновляемой энергетики, торговли, недвижимости и туризма.

Таким образом, двусторонняя повестка постепенно приобретает практическое инвестиционное измерение.

Энергетика - один из ключевых столпов сотрудничества

Особое место в Совместном заявлении занимает энергетическое взаимодействие. Стороны подтвердили намерение укреплять сотрудничество в нефтегазовой отрасли, расширять поставки энергетической продукции, а также добиваться заключения долгосрочных соглашений по поставкам сырой нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Это направление имеет особое значение с учётом опыта Азербайджана в нефтегазовой отрасли и потребностей Вьетнама в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации источников поставок.

В ходе встречи с премьер-министром Ле Минь Хынгом стороны отдельно обсудили вопросы экспорта азербайджанских нефтепродуктов во Вьетнам и через его территорию на рынки других стран региона, а также перспективы создания совместных производств.

В свою очередь, на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что одним из важных достижений двусторонних отношений является то, что у нас есть очень четкое видение и рамки для продолжения сотрудничества в сфере энергетики.

"Энергетическая безопасность, как мы всегда говорим, является частью национальной безопасности каждой страны",- сказал глава государства.

Помимо традиционной энергетики, перспективным направлением выступает развитие возобновляемых источников энергии. В рамках визита состоялся обмен исполнительным договором между Министерством энергетики Азербайджана и ROX Group об оценке, разработке и реализации проектов солнечной и ветровой электростанций в Азербайджане.

Этот документ придаёт дополнительное практическое содержание договорённостям в сфере "зелёной" энергетики и открывает возможности для участия вьетнамского бизнеса в развитии энергетической инфраструктуры Азербайджана.

Средний коридор как связующее звено между регионами

Отдельное стратегическое значение имеет транспортно-логистическое направление. В Совместном заявлении стороны выразили готовность расширять обмен опытом в сфере железнодорожных, автомобильных, воздушных и морских перевозок, а также активно содействовать сотрудничеству с использованием Транскаспийского международного транспортного маршрута - Среднего коридора.

Для Вьетнама, являющегося одним из важных производственных и экспортных центров Юго-Восточной Азии, развитие альтернативных маршрутов выхода на рынки Европы и других регионов представляет практический интерес. Для Азербайджана, в свою очередь, укрепление связей с экономиками Юго-Восточной Азии расширяет географию потенциальных торговых и логистических партнёров.

На встрече с премьер-министром Вьетнама Президент Ильхам Алиев особо отметил, что Средний коридор создает благоприятные возможности для выхода вьетнамских компаний на региональные рынки. В этом контексте была подчеркнута готовность Азербайджана к сотрудничеству с Вьетнамом.

Таким образом, транспортная составляющая партнёрства может стать важным инструментом не только двусторонней торговли, но и более широкого экономического сближения Центральной Азии, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии.

Совместное заявление предусматривает также развитие взаимодействия в оборонной сфере и сфере безопасности. В частности, стороны намерены расширять обмен информацией и опытом между правоохранительными органами, усиливать координацию в противодействии транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков, торговле людьми и киберпреступности.

В ходе переговоров также обсуждались перспективы сотрудничества в оборонной промышленности, представляющей взаимный интерес для двух государств.

Важным практическим направлением может стать развитие прямого авиасообщения. В документе отдельно подчёркивается необходимость содействия организации прямых рейсов между Азербайджаном и Вьетнамом. Ожидается, что это будет способствовать увеличению туристических потоков, товарооборота и контактов между гражданами двух стран.

Сотрудничество в образовании и культуре также сохраняет особое значение. Исторически важным связующим звеном остаётся вклад азербайджанских специалистов в становление и развитие нефтяной промышленности Вьетнама. Как отметил Ле Минь Хынг на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, вьетнамские специалисты, получившие образование в Азербайджане в нефтяной сфере, и сегодня играют важную роль в развитии своей страны.

Ещё одним важным сигналом стало объявление о скором открытии посольства Вьетнама в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев высоко оценил этот шаг Вьетнама. Отметив, что посольство Азербайджана во Вьетнаме функционирует уже долгое время, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что полноценная деятельность дипломатических представительств придаст серьезный импульс развитию двусторонних отношений.

В Совместном заявлении также предусмотрено продолжение взаимных визитов на высоком уровне, укрепление контактов между государственными структурами и изучение возможностей создания новых механизмов сотрудничества.

Особое внимание уделено парламентской дипломатии: стороны намерены расширять взаимодействие законодательных органов, а также развивать связи между правящей партией "Ени Азербайджан" и Коммунистической партией Вьетнама.

На многостороннем уровне обозначена готовность расширять координацию в рамках ООН, Движения неприсоединения и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Отдельно подчёркивается необходимость содействия развитию отношений между Азербайджаном и АСЕАН, а также её государствами-членами.

Практическую составляющую визита дополнил обмен документами с участием президентов двух стран 21 ноября.

Помимо исполнительного договора в сфере возобновляемой энергетики между Министерством энергетики Азербайджана и ROX Group, были оформлены договорённости о сотрудничестве в сфере пожарных и спасательных служб между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Министерством общественной безопасности Вьетнама, а также меморандум о взаимопонимании между Администрацией Президента Азербайджана и Офисом Президента Вьетнама.

В совокупности эти документы отражают стремление сторон переводить политические договорённости в конкретные направления межведомственного и делового взаимодействия.

Новая география стратегического партнёрства

Визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам продемонстрировал стремление двух стран вывести традиционно дружественные отношения на более широкий уровень практического сотрудничества.

Для Азербайджана углубление связей с Вьетнамом открывает дополнительные возможности для укрепления присутствия в Юго-Восточной Азии, привлечения инвестиций и расширения торгово-логистических связей. Для Вьетнама сотрудничество с Азербайджаном создаёт дополнительные перспективы выхода на рынки Южного Кавказа, Центральной Азии и Европы.

Следующим этапом станет практическая реализация обозначенных в Совместном заявлении приоритетов - через долгосрочные энергетические соглашения, инвестиционные проекты, расширение транспортных связей и активизацию деловых контактов.