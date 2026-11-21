Маколей Калкин вернется в новую часть «Один дома»
Маколей Калкин может вновь исполнить роль Кевина Маккаллистера в новой части культового фильма "Один дома".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает People.
Disney рассматривает идею продолжения франшизы с повзрослевшим героем, однако проект пока находится на начальном этапе разработки и официально не запущен.
Согласно задумке Калкина, Кевин Маккаллистер станет отцом, который после развода или смерти супруги будет самостоятельно воспитывать ребенка. Из-за постоянной занятости он станет уделять сыну недостаточно внимания, что приведет к конфликту. В какой-то момент отец окажется запертым за пределами собственного дома, а ребенок устроит ловушки, чтобы не пустить его обратно.
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