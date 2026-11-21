Маколей Калкин может вновь исполнить роль Кевина Маккаллистера в новой части культового фильма "Один дома".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает People.

Disney рассматривает идею продолжения франшизы с повзрослевшим героем, однако проект пока находится на начальном этапе разработки и официально не запущен.

Согласно задумке Калкина, Кевин Маккаллистер станет отцом, который после развода или смерти супруги будет самостоятельно воспитывать ребенка. Из-за постоянной занятости он станет уделять сыну недостаточно внимания, что приведет к конфликту. В какой-то момент отец окажется запертым за пределами собственного дома, а ребенок устроит ловушки, чтобы не пустить его обратно.