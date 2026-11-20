Азербайджан за два года продвинулся на 36 позиций в Индексе развития электронного правительства ООН, поднявшись на 38-е место среди 193 стран. За последние же четыре года позиция страны улучшилась в целом на 45 ступеней.

Об этом президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндюз написал на своей странице в соцсети.

По словам эксперта, позиция Азербайджана в индексе по годам менялась следующим образом: в 2020 году - 70-е, в 2022 году - 83-е, в 2024 году - 74-е, а в 2026 году - 38-е место. Таким образом, за последние четыре года зафиксирован прогресс в 45 позиций.

Он отметил, что оценка ООН охватывает не только уровень электронных услуг, и в число основных компонентов индекса также входят телекоммуникационная инфраструктура и человеческий капитал.

"В 2024-2026 годах общий индекс (EGDI) вырос на 16,3 процента, онлайн-услуги (OSI) - на 28,6 процента, телекоммуникационная инфраструктура - на 9,4 процента, а человеческий капитал - на 11,5 процента", - подчеркнул О. Гюндюз.

По его словам, в отчете ООН уделено особое внимание цифровому развитию Азербайджана. Среди основных направлений, повлиявших на продвижение страны, указаны в том числе платформа "myGov", интеграция государственных систем, "Правительственное облако", координация цифрового управления.

О. Гюндюз также обратил внимание на позиции стран региона в индексе. Так, Казахстан расположился на 16-м, Узбекистан - на 32-м, Россия - на 50-м, Армения - на 55-м, Грузия - на 58-м, Кыргызстан - на 83-м, а Беларусь - на 84-м месте. "Как видно, Азербайджан опередил Россию, Армению и Грузию. Казахстан и Узбекистан же пока впереди", - отметил он.

Эксперт указал, что, несмотря на достигнутые успехи в сфере цифрового развития, определенные проблемы все еще сохраняются. По его словам, хотя в 2024 году человеческий капитал и электронное участие оценивались как слабые направления, в настоящее время в обеих сферах наблюдаются позитивные изменения.

Тем не менее О. Гюндюз подчеркнул важность уделения особого внимания развитию участия граждан в принятии решений, электронных консультаций, открытых данных и возможностей общественного контроля.

"Продвижение на 36 ступеней - это серьезный, а точнее очень серьезный успех. Усилия министерства цифрового развития и транспорта, Агентства инноваций и цифрового развития и других структур, координирующего органа в области цифровизации достойны высокой оценки", - отметил он.

О. Гюндюз добавил, что новая цифровая архитектура, определенная Президентом Ильхамом Алиевым в прошлом году и начале текущего года, создание Совета по цифровому развитию и усиление координации в секторе ИКТ придали дополнительную динамику процессам цифровой трансформации в стране.