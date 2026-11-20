21 ноября с 23:00 до 05:45 на участке от станции метро "Кероглу" в направлении аэропорта будут проводиться работы по повышению безопасности дорожного движения.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Управлении государственной дорожной полиции Баку.

В ведомстве отметили, что в связи с этим движение транспортных средств на указанных участках будет ограничено и перенаправлено на альтернативные маршруты.

"Водители, следующие из центра города в направлении аэропорта, могут воспользоваться альтернативными маршрутами. В частности, от станции метро "Кероглу" можно проехать через поселок Бакиханов, улицу Эльшана Мехтиева, а затем по улицам Явера Алиева, Саттара Бахлулзаде, Ханлара Алекперова, Имадеддина Насими и Али Исагзаде.

Кроме того, можно воспользоваться проспектом 8 Ноября с выездом на Зыхское шоссе.

Сотрудники дорожной полиции, несущие службу на данном участке, будут обеспечивать безопасное и беспрепятственное движение участников дорожного движения, а также направлять транспортные средства по соответствующим маршрутам.

Водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать свои поездки на указанную дату, учитывать возможные заторы на перечисленных направлениях и пользоваться альтернативными маршрутами", - говорится в сообщении.