В Баку на нескольких улицах и проспектах наблюдаются пробки.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

В настоящее время затруднено движение на следующих участках дорог:

1. На проспекте Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музaффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

2. На Бакинско-Сумгайытском шоссе - в направлении станции метро "20 Января";

3. На проспекте Гейдара Алиева - на основной дороге в направлении центра;

4. На улице Кёоглу Рагимова - от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

5. На улице Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. На улице Юсифа Сафарова - в направлении центра;

7. На дороге "Биринджи гёль кянары" - в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. На улице Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка;

9. На проспекте 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.