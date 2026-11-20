На этих дорогах Баку пробки - СПИСОК
В Баку на нескольких улицах и проспектах наблюдаются пробки.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
В настоящее время затруднено движение на следующих участках дорог:
1. На проспекте Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музaффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
2. На Бакинско-Сумгайытском шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
3. На проспекте Гейдара Алиева - на основной дороге в направлении центра;
4. На улице Кёоглу Рагимова - от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
5. На улице Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. На улице Юсифа Сафарова - в направлении центра;
7. На дороге "Биринджи гёль кянары" - в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. На улице Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка;
9. На проспекте 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.
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