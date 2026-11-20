В городе Вадодара, Индия, женщина пережила жестокое нападение агрессивной обезьяны во время утренней прогулки. Об этом сообщает Times of India, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Животное набросилось на женщину возле дома. Пострадавшая кричала и в конце концов смогла отбиться от обезьяны, но та все равно успела серьезно покусать ее. Инцидент попал на видео. Позднее сотрудники лесного департамента поймали агрессивное животное.

После происшествия местные жители признались, что боятся выходить из квартир, особенно с маленькими детьми. По их словам, обезьяны все чаще появляются в жилых районах города, однако власти не принимают достаточных мер для решения проблемы.