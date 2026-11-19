Алена Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась кадрами со встречи с воспитанниками Бакинской хореографической академии.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Прекрасные моменты незабываемого дня, проведённого с нашими талантливыми и замечательными детьми в Бакинской хореографической академии. Каждый ребёнок покорил наши сердца своим талантом, трудолюбием и сценической энергией".