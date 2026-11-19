https://news.day.az/officialchronicle/1875691.html Алена Алиева поделилась кадрами со встречи с воспитанниками Бакинской хореографической академии - ФОТО Алена Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась кадрами со встречи с воспитанниками Бакинской хореографической академии. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Прекрасные моменты незабываемого дня, проведённого с нашими талантливыми и замечательными детьми в Бакинской хореографической академии.
Алена Алиева поделилась кадрами со встречи с воспитанниками Бакинской хореографической академии - ФОТО
Алена Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась кадрами со встречи с воспитанниками Бакинской хореографической академии.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Прекрасные моменты незабываемого дня, проведённого с нашими талантливыми и замечательными детьми в Бакинской хореографической академии. Каждый ребёнок покорил наши сердца своим талантом, трудолюбием и сценической энергией".
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