Министерство юстиции Азербайджана продолжает сотрудничество с компетентными органами иностранных государств по задержанию и возвращению в страну лиц, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в международный розыск.

Как сообщили Day.Az со ссылкой на Министерство юстиции, 19 ноября в Азербайджан из Турции была экстрадирована еще одна гражданка страны, объявленная в международный розыск по линии Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане.

Местонахождение Зиньят Маммедрасул гызы Сафаровой, обвиняемой в присвоении вверенного ей чужого имущества и легализации преступных доходов, было установлено на территории Турции, после чего она была задержана.

По данным следствия, в 2019 году Сафарова, занимая должность директора ООО "RX.SƏRDAROĞULLARI HOLDİNQ" и фактически исполняя обязанности главного бухгалтера, присвоила и растратила вверенные ей денежные средства в размере 445 тысяч манатов.

Кроме того, ей предъявлено обвинение в легализации имущества, полученного преступным путем, посредством проведения финансовых операций и заключения сделок. Ее действия квалифицированы по статьям 179.3.2 и 193-1.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана.

После направления соответствующего запроса Министерством юстиции Азербайджана и проведения переговоров с турецкой стороной была достигнута договоренность об экстрадиции обвиняемой.

В ведомстве отметили, что этот случай в очередной раз подтверждает авторитет Азербайджана на международной арене и надежность Турции как партнера нашей страны.

Сафарова была доставлена в Азербайджан сотрудниками Главного управления международного сотрудничества Министерства юстиции и Пенитенциарной службы. На основании решения суда ее поместили в соответствующий следственный изолятор.

В Министерстве юстиции подчеркнули, что работа по данному направлению продолжается.