В Баку временно изменятся схемы движения шести автобусных маршрутов в связи с проведением работ по повышению безопасности дорожного движения.

Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), ограничения будут действовать в ночное время 20 и 22 ноября.

Так, 20 ноября с 00:00 до 06:00 будет ограничено движение транспорта на участках от Аэропортовского шоссе в направлении станции метро "Кёроглу", в районе Зыхского поворота, поворота Бюльбюля-Амирджан и Комсомольского круга.

В связи с этим автобусы маршрута H1 в направлении города будут следовать по Зыхскому шоссе, проспекту 8 Ноября, улицам Афияддина Джалилова и Пушкина.

Автобусы маршрутов № 140 и 150 направят по Зыхскому шоссе, Гянджинскому проспекту и проспекту Гара Гараева.

Маршруты № 163, 189 и M8 будут проходить по улицам Мубариза Ибрагимова, Асильдара Мамедалиева, Асифа Асадуллаева, Явера Алиева и Башира Буниятова.

Кроме того, в ночь на 22 ноября с 00:00 до 05:45 ограничения на движение транспорта будут действовать в направлении от станции метро "Кёроглу" к аэропорту. В этот период схемы движения шести автобусных маршрутов также будут изменены.

Автобусы маршрутов № 140, 150 и H1 будут следовать через поселок Бакиханова с заездом на улицу Эльшана Мехтиева, далее по улицам Явера Алиева, Саттара Бахлулзаде, Ханлара Алекберова, Имадеддина Насими и Али Исагзаде.

Автобусы маршрутов № 163, 189 и M8 направят через поселок Бакиханова с заездом на улицу Эльшана Мехтиева, далее по улицам Явера Алиева и Асифа Асадуллаева.