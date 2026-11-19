В Тбилиси спасатели обнаружили под завалами жилого дома, где ранее произошел взрыв, тело еще одного погибшего.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, таким образом, число жертв происшествия достигло четырех человек.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели ведут поиски еще двух человек, которые могут находиться под обломками здания.

19:24

В Тбилиси число погибших в результате взрыва в жилом доме увеличилось до трех.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, из-под завалов извлечено тело еще одного человека. Среди погибших - две женщины и ребенок.

В настоящее время спасатели продолжают поиски еще трех человек, которые могут находиться под обломками здания.

Напомним, что мощный взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме в Тбилиси. В результате частичного обрушения здания под завалами оказались люди.

По предварительной версии, причиной взрыва могла стать неисправность газового обогревателя.